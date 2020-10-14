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Многие жители России не умеют правильно заедать стресс.

Как сообщила кандидат медицинских наук Ирина Бережная, всё дело в количестве поглощаемой еды. Она указала, что нет надобности съедать весь торт, много мороженого или плитку шоколада, так как будет достаточно кусочка.

При этом предпочтение необходимо отдавать продуктам, которые приносят удовольствие.

«Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится», — сказала эксперт.

По ее словам, любимая еда в стрессовых ситуациях дает лишь временный эффект и не устраняет источник проблемы, сообщает радио Sputnik.

Как сообщалось, с наступлением осени часто возникает подавленное настроение, усиление тревоги, что приводит к плохому самочувствию. В первую очередь нужно разобраться, с чем связано такое самочувствие. Не исключено, что в организме идет хронический воспалительный процесс, или существует нехватка витаминов или микроэлементов в организме.

Еще одна причина хандры осенью может заключаться в гормональных сбоях - необходимо провести гормональные исследования.