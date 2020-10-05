Как можно потерять зарплату при зачислении денег по телефону рассказал эксперт

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Риск остаться без зарплаты, которую перечислили по номеру телефона, существует при смене номера или при банкротстве банка, в котором был открыт расчетный счет, сообщил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, не нужно забывать и о действиях мошенников, которые по поддельным документам могут получить дубликат SIM-карты, после чего завладеют доступом к сообщениям на телефоне жертвы.

Как отметил эксперт, требуется 10-15 минут, чтобы перевести все деньги, получить все зарплаты с привязанных к телефону карт и счетов, сообщает «Прайм».

Тем временем, Банк России напомнил жителям страны, что надо быть бдительными из-за мошенников.

Во время пандемии злоумышленники активизировались. Среди самых распространенных схем - «помощь» в получении кредитных каникул и предложения выгодного вложения в ценные бумаги. «Черные» кредиторы обещают дать «денег без справок и поручительств». Мошенники представляются различными ООО, ИП и даже физлицами, иногда маскируясь под легальные организации.