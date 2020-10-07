Как избежать всеобщей самоизоляции рассказал губернатор Подмосковья

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что нужно делать, чтобы избежать карантинных мер из-за коронавируса.

Воробьев сообщил, что жителям Подмосковья необходимо отказаться от использования общественного транспорта, если это не связано с поездками в больницу, или с неотложными делами.

«Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное – мы сохраним жизни», — отметил Воробьев.

Губернатор указал на три главных вещи. Первая — ограничить себя и группы людей старше 65 лет и отказаться от поездок на общественном транспорте. Вторая главная вещь, по мнению Воробьева — соблюдение масочного режима. И третья — отказ от самолечения, передаёт ФБА «Экономика сегодня».