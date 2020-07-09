Как избежать выпадения детей из окон рассказали полицейские

Общество

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы сообщили о правилах, выполнение которых позволит не допустить выпадения детей из окон квартир.

С начала года в мегаполисе произошло 20 подобных случаев. Как правило, падения детей из окон происходят по недосмотру. В результате дети чаще всего получают тяжелые травмы. Родителям рекомендуется не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без необходимой защиты, не ставить рядом с окнами мебель, которая поможет забраться на подоконник.

Также отмечается ненадежность режима проветривания на металлопластиковых окнах, сообщает РИА "Новости".

Несколько дней назад Москвичка пытаясь спастись от издевательств мужа выпала из окна. Сейчас она находится в больнице.

Женщина не раз ругалась с мужем из-за его пристрастия к алкоголю. Мужчина закатывал скандал, размахивал ножом и угрожал убийством.

Во время одной из таких ссор мужчина стал вести себя совсем неадекватно. По словам потерпевшей, он заявил, что заставит ее пить уксус. Испугавшись, женщина решила сбежать через окно 2 этажа. Однако она сорвалась и упала.

Сейчас женщина находится в больнице, у неё несколько швов на голове, перелом пятки, а также предстоит операция на позвоночнике.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщает телеграм-канал «112».

Ранее в Архангельске женщина скинула свою малолетнюю дочь в окно первого этажа, в результате чего ребенок получил многочисленные синяки.