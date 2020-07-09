По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Как избежать выпадения детей из окон рассказали полицейские

Артем Денисов
9 июля, 2020 23:26
2 мин
дети
Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Москвы сообщили о правилах, выполнение которых позволит не допустить выпадения детей из окон квартир.

С начала года в мегаполисе произошло 20 подобных случаев. Как правило, падения детей из окон происходят по недосмотру. В результате дети чаще всего получают тяжелые травмы. Родителям рекомендуется не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без необходимой защиты, не ставить рядом с окнами мебель, которая поможет забраться на подоконник.

Также отмечается ненадежность режима проветривания на металлопластиковых окнах, сообщает РИА "Новости".

Несколько дней назад Москвичка пытаясь спастись от издевательств мужа выпала из окна. Сейчас она находится в больнице.

Женщина не раз ругалась с мужем из-за его пристрастия к алкоголю. Мужчина закатывал скандал, размахивал ножом и угрожал убийством.

Во время одной из таких ссор мужчина стал вести себя совсем неадекватно. По словам потерпевшей, он заявил, что заставит ее пить уксус. Испугавшись, женщина решила сбежать через окно 2 этажа. Однако она сорвалась и упала.

Сейчас женщина находится в больнице, у неё несколько швов на голове, перелом пятки, а также предстоит операция на позвоночнике.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщает телеграм-канал «112».

Ранее в Архангельске женщина скинула свою малолетнюю дочь в окно первого этажа, в результате чего ребенок получил многочисленные синяки.

темы
дети
дом
окно
2 мин