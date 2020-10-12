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Как избежать штрафа после отдыха россиянам рассказали в Роспотребнадзоре

Артем Денисов
12 октября, 2020 06:06
2 мин
кошелек
Фото: pixabay.com/

Возвращающихся из-за границы россиян ждет штрафа в случае, если в течение трех дней не будут загружены результаты обязательных тестов на коронавирус на портал Госуслуг.

Однако, как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, при наличии оправдательных документов наказания можно избежать. «Наши граждане, авиакомпании, туристические агентства были об этом заранее проинформированы. И каждый человек, планируя свой вылет за рубеж, абсолютно точно знает, что он должен сделать по возвращении домой», — сказала она добавила.

Если у человека имеются «оправдательные документы, которые может принять суд», то штраф не накладывается. Также к этому относится сбой в работе сайта, когда человек три дня пытался загрузить результаты на портал Госуслуг, и только на четвертые сутки ему это удалось.

В противном случае грозит штраф размером от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Напомним, россиян, которые вернулись в страну из-за границы, начали отправлять на карантин до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Из документа следует, что до получения результатов лабораторного исследования жители страны должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

темы
штрафы
россияне
коронваирус
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