Как добиться подтянутого живота рассказала диетолог

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Чтобы эффективно избавиться от лишних килограммов, нужно использовать методику бодифлекс, рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.

Она представляет собой систему дыхательных тренировок. По словам эксперта, лишние килограммы уходят за счет сочетание дыхания с активным участием диафрагмы и статичных упражнений. Тренировки необходимо сочетать с правильным питанием и физической активностью.

Для того, чтобы подтянуть живот, можно использовать упражнение вакуум, что может сузить талию. Вакуум представляет собой технику втягивания живота и задержки дыхания.

Как отметила Скоромной, так жир не сжигается, но мышцы укрепляются и нормализуется обмен веществ, сообщает радио Sputnik.

Как сообщалось, ученые из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка в Кельне утверждают, что за любовь к высококалорийной и насыщенной жирами пище отвечает группа нервных клеток в мозге.

Это ноцицептивные нейроны в гипоталамусе. Именно там располагаются центры эмоциональных реакций и репродуктивного поведения человека.

Активность этих нейронов в отделе главного органа центральной нервной системы и повышает аппетит, пишет «Naked science».

Особенно сейчас - во время пандемии Covid-19 - необходимо помнить об опасности ожирения. Оно способствует выработке рецепторов, из-за которых COVID-19 легче проникает в легкие.