Как чаще всего россияне называют собак рассказали кинологи

Общество

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Стало известно, как чаще всего россияне называют своих собак.

По данным российской кинологической федерация, самой популярной оказалась кличка Оскар, на втором месте Жасмин. Замыкает тройку кличка Оливия.

Также россияне часто дают своим питомцам клички Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Некоторые хозяева называют своих питомцев в честь люксовых автомобилей и любимых брендов. С 2015 года зарегистрировано 554 пса по имени Лексус, 267 Мерседесов и 263 Бентли. Также встречаются собаки с именами Тиффани и Живанши, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в городе Скопинске Рязанской области шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет пострадали от нападения бездомной собаки, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Пятеро детей после оказания помощи были отпущены домой, один ребенкок остался в больнице под наблюдением врачей.

Следствие напомнило, что обязанность регулировать численность, отлов и содержание бездомных собак возложена на органы местного самоуправления. По факту явной халатности работников местных чиновников возбуждено уголовное дело.