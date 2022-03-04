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Кадыровцы обратились к «шайтанам из националистических батальонов»
4 марта, 2022 18:56
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Фото скриншот из видео tg Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале обращение чеченских военных к ВСУ и отрядам украинских националистов.
«Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь!». – начинается обращение. Мы покараем всех, кто участвовал в убийстве мирных жителей Донбасса и Одессы.
«У нас есть адреса всех шайтанов и их семей», - говорится далее в обращении. Нацики, зная это, «как шакалы, прячутся за спинами военных - тех, кто давал присягу народу Украины». Эти «фашисты, стреляют вам в спину».
Чеченские военные призывают «братьев-славян» идти домой и не мешать разобраться с нацистами. «Мы не остановимся», - этими словами заканчивается обращение к ВСУ.
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