Кадеты Москвы в День Космонавтики принесли клятву
Кадеты Москвы в День Космонавтики принесли клятву

Музей Победы стал для молодых военных святым плацдармом. Видео

В день Космонавтики 12 апреля в Москве кадеты Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза космонавта П.Р. Поповича приняли клятву – посвящение в кадеты.

«Русская планета» побывала на мероприятии и сделала фоторепортаж с места события.

Стоит отметить, что в Музее Победы сегодня открылась мини-выставка ко Дню космонавтики!

В рамках проекта «Война: днем за днем» в экспозиции представили более 10 предметов, рассказывающих о жизненном пути Николая Кузнецова. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, этот летчик-ас был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1963-1972 годах он возглавлял Центр подготовки космонавтов.

Теги:
События: война, общество
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