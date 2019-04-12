Кадеты Москвы в День Космонавтики принесли клятву

В день Космонавтики 12 апреля в Москве кадеты Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза космонавта П.Р. Поповича приняли клятву – посвящение в кадеты.

«Русская планета» побывала на мероприятии и сделала фоторепортаж с места события.

Стоит отметить, что в Музее Победы сегодня открылась мини-выставка ко Дню космонавтики!

В рамках проекта «Война: днем за днем» в экспозиции представили более 10 предметов, рассказывающих о жизненном пути Николая Кузнецова. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, этот летчик-ас был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1963-1972 годах он возглавлял Центр подготовки космонавтов.