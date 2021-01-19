Фото: kscmed.ru

Граждане РФ не должны платить деньги за общение со специалистами из службы 122. Правительство РФ обязало операторов связи сделать вызов на этот телефонный номер бесплатным. По нему жители страны могут позвонить в случае возникновения вопросов, связанных с распространением новой коронавирсной инфекции. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Постановление Правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи», – говорится в сообщении кабмина.

Ранее стало известно, что федеральный перечень телефонов экстренных служб пополнится номером 122.