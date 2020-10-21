К резиденции украинского президента Владимира Зеленского стянули силовиков

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Украинские СМИ сообщают, что к району, где располагаются дачи президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирины Венедиктовой стянули сотрудников в форме. На место было стянуто около ста бойцов Нацгвардии и несколько десятков полицейских.

Такие меры предосторожности силовые службы предприняли на фоне протестной акции, которая прошла у Шевченковского районного суда в Киеве. В этом суде проходило заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд постановил продлить меры пресечения всем троим подозреваемым.

В частности, до 19 декабря в СИЗО будет содержаться подозреваемый Андрей Антоненко. После оглашения решения, его сторонники заблокировали выезд с территории суда, после чего последовали столкновения с полицией, передают «Известия».

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Его автомобиль взорвался по дороге на работу.