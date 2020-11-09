К электронному паспорту создадут специальное мобильное приложение

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В России ведутся дискуссии о введении электронного паспорта — ID-карточки.

Как сообщил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, это позволит россиянам выполнять все необходимые функции, как в физической, так и электронной среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов. Также планируется разработать специальное мобильное приложение, которое позволит выполнять широкий спектр действий.

Как отметил Трачук, никаких технических препятствий для внедрения ID-карточки нет. В настоящее время обсуждается, «какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения», сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к российским депутатам с просьбой поддержать законопроект о чипизации или клеймлении домашних животных.