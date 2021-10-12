Новости – Люди
Люди
К 2024 году в некоторые петербургские больницы поставят роботов-помощников
12 октября, 2021 21:55
1 мин
1 мин
russian.rt.com
Около 10% медицинских организаций смогут применить технологии искусственного интеллекта. Предполагается, что врач сможет пользоваться голосовым вводом, чтобы не отвлекаться на компьютер, и больше уделять времени пациенту.
Об этом на брифинге по Стратегии цифровой трансформации во вторник журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.
Чиновник отметил, что комздрав Санкт-Петербурга планирует вкладываться в телемедицину. К концу 2024 года планируется увеличить количество онлайн-консультаций, проводимых врачом, до 35%, а долю удалённой записи пациентов на приём до 63%.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости