Журналисты рассказали, кто организовал летние митинги в Москве и Петербурге
1 мин чтения
Журналисты рассказали, кто организовал летние митинги в Москве и Петербурге

ФАН выпустило очередной фильм о протестах в России

Журналисты Федерального агентства новостей выпустили вторую часть фильма «Анатомия протеста», посвященного летним протестных акциям в Москве. Мероприятия эти были спланированы ради одной цели – срыва Единого дня голосования и дискредитации российской избирательной системы. Разумеется, делалось все это с подачи Запада, заинтересованного в ослаблении или развале нашей страны.

Так, в июле месяце, накануне первых митингов, штаб Алексея Навального начал активно приглашать сторонних консультантов, которые должны были содействовать оппозиционерам в организации как уличных акций, так и различных медийных проектов. Одним из таких консультантов стал начальник службы безопасности в американском посольстве в Москве Стивен Секстон.

Именно под его руководством во время акций провокаторы делали сцепки перед бойцами ОМОНа, пускали дезинформацию для отвлечения внимания сотрудников правоохранительных органов и многое другое. Глава так называемого ФБК не мог всему этому научить протестующих, а вот западный специалист – вполне.

В подтверждение того, что все действия оппозиционеров взяты из западных методичек высказался и известный журналист Анатолий Вассерман. По его словам, по тем же технологиям устраивались и «цветные революции».

Так, например, призывами людей выходить на митинги занимались бот-фабрики, которые ранее использовались во время протестов в Латинской Америке, Гонконге и во время «Арабской весны». Точно такую же фабрику столичные правоохранители ранее обнаружили в Марьино.

Эти и многие другие любопытные подробности смотрите во второй главе фильма ФАН «Анатомия протеста».

Теги:
События: протесты
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Китайские геи и 25 тысяч таблеток амфетамина Далее в рубрике Китайские геи и 25 тысяч таблеток амфетаминаПодборка необычных мировых новостей недели Читайте в рубрике «Общество» Мастерство в каждой чашкеJacobs представляет линейку кофе в зёрнах Jacobs Expertenröstung Мастерство в каждой чашке
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Booking.com
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!