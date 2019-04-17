Из жизни снайпера. Беседа с экс-офицером НАТО

Корреспондент «Русской планеты», работающий в ДНР, смог поговорить с необычным бойцом на Донбассе и выяснил, что сподвигло его оказаться на войне, и как он сам видит ситуацию изнутри. Рассказывает Андрей Незваный.

Недавно в разговоре замполит интербригады ВС ДНР «Пятнашка», позывной «Грин», рассказал об уникальном французе, который буквально терроризирует снайперов ВСУ.

Конечно, я им заинтересовался, и мы отправились к нашему герою, на одну из позиций в район Авдеевской промзоны. По мере приближения к нашей цели у меня сложилось впечатление, что на машине времени я перенесся в Сталинград 1943 года.

Трехэтажное здание, некогда принадлежавшее администрации какого то предприятия превращено в груду руин, среди которых укрепились бойцы интербригады «Пятнашка». Уцелевшие плиты перекрытия укреплены деревянными балками, а щели и отверстия заделаны железными листами и мешками с песком, оставив лишь небольшие проемы для ведения огня. До ближайшего опорного пункта ВСУ каких то 70 метров и здесь ты понимаешь, что значит, по настоящему играть со смертью.

Последний километр самый опасный, врагом тут пристрелено все, и попасть на позицию можно одним путем, пройдя сложной вереницей окопов и траншей, в которой легко заблудиться. Добротные в человеческий рост окопы и даже не верится, что все это выкопано бойцами вручную, под самым носом у врага. Хотя и здесь передвигаться приходится перебежками, пригнув голову, работает снайпер и лучше ему повода не давать.

Насколько охватывает взор территория, превращенная в выжженную пустыню, где каждый метр земли изрешечен смертоносным свинцом. Обломки кирпичных строений, из которых торчат куски металлических конструкций, усеяны осколками всевозможных боеприпасов. На фоне обугленных деревьев отчетливо видны останки покрытой ржавчиной подбитой техники украинской армии, и весь этот унылый пейзаж составляют охотничьи угодья француза с позывным «Алавата», ставшего кошмарным сном для снайперов ВСУ.

«Алавата» - снайпер экстра-класса, его задача специфическая – нейтрализация украинских «коллег» и с ней он справляется успешно

Здесь на промке Француз уже отправил к праотцам пятерых снайперов врага, а сколько офицеров и солдат он затрудняется ответить.

- Все просто, они охотятся на меня, а я на них, - рассказывает «Алавата».

Со своим неразлучным другом винтовкой СВД передвигается словно тень, неожиданно возникая в разных местах. Бойцы уже привыкли и не удивляются когда его не видно даже сутки. Где-то раздается хлопок, через некоторое время появляется «Алавата» и с неизменной улыбкой предлагает зайти в интернет, что бы узнать, кого он недавно «отработал».

За французом идет настоящая охота на передовой. Бойцы рассказали, что для ликвидации «Алаваты» противник создал специальную команду из снайперов и диверсантов

Его всячески пытаются вычислить, провоцируя на выстрел ложной целью. Минируют места недавних лежек и даже устраивали засаду, закончившуюся, правда, плачевно для самих спецназовцев. «Алавата» их обнаружил и на месте уложил двоих.

Зовут героя Эрван Кастель, бывший натовский офицер, 15 лет отслужил в войсках специального назначения, участвовал в операциях в ряде африканских стран, а выйдя в отставку, открыл частную туристическую фирму во французской Гвинее. Отсюда и позывной «Алавата» - это красная обезьяна в тропическом лесу в маленькой французской колонии Гвинея. С начала 2015 года влился в ряды бойцов народной армии и с тех пор, почти неотлучно в строю.

Невысокого роста, худощавого телосложения с открытым и добродушным лицом, с которого никогда не сходит улыбка. В общем-то, ничего геройского на первый взгляд и только выправка выдает в нем опытного солдата. В разговоре Эрван противника называет давно утвердившимся здесь словом «укроп», произнося букву «р» со специфической только французам легкой картавостью, что забавляет ополченцев: «укроп стреляет... укроп окопался…».

У «Алаваты» нет своего подчерка, как делают некоторые, поражая противника, например, всегда в глаз. Его цель эффективность и отрабатывает мишень по всем правилам воинского искусства – один выстрел, один труп, и тут же меняй позицию.

Сейчас с той стороны Эрван отмечает деятельность двух снайперов. Минувшей ночью один из них подполз на 50 метров и оттуда сделал несколько выстрелов. «Алавата» так и не смог его отследить, поэтому принято решение опасный участок заминировать.

В свободное время Эрван ведет собственный блог рассказывая суровую правду о текущей войне. У себя на родине он считается одним из самых популярных блогеров с большим числом подписчиков. В ДНР он даже умудрился поработать журналистом в одном из международных информагентств.

- Контролируя СМИ, ты можешь контролировать большие массы населения, и поэтому я считаю информационную работу не менее важной деятельностью для себя, - отмечает он.

На этом же рубеже воюет соотечественник «Алаваты» Себастьян Эрван, с позывным «Сэба». Представляется как антифашист и антиглобалист. Войну на Донбассе «Сэба» рассматривает как одну из частей геополитического противостояние США и России.

- Я ненавижу США и люблю Россию, потому что в России еще можно называть многие вещи своими именами, говорить на белое- белое, а на черное- черное. Этого уже нет во Франции и Европе в целом, - убежден Себастьян.

По его словам, народ во Франции отравлен русофобской пропагандой, которую ему навязывают СМИ. Многие не знают правды и не хотят ее знать. Обывателю нравится жить в относительном комфорте и не замечать, что с каждым днем политический режим под видом демократических ценностей, забирает у них все больше свобод и прав.

Три года окопной войны превратили бывшего клерка в закаленного воина. Как и все ополченцы он роет окопы, таскает мешки с песком, укрывается от обстрелов и если требует обстановка стреляет во врага. Бойцы отмечают, что вопреки представлениям о французах «Сэба» никогда не жалуется. Не является проблемой и языковой вопрос. Оба француза на русском языке разговаривают очень слабо, но здесь передовая, все чувства обострены и бойцы понимают друг друга с одного взгляда или жеста. Подразделение действует как четко слаженный механизм и в случае опасности каждый знает свое место и что ему делать.

Оба француза отмечают, что воюя здесь они защищают в первую очередь интересы своей страны, находящийся сейчас фактически под диктатурой США. Донбасс в их понимании неотъемлемая часть России, которая сейчас открыто противостоит мировой гегемонии Соединенных штатов.

Признаются, что за три года они прониклись искренними чувствами к людям на Донбассе, считают себя русскими в душе и планируют здесь остаться на всегда.

- Мы любим Донбасс и не хотим во Францию. Там нас считают террористами, и грозит уголовное преследование, - подчеркнул «Сэба».

Автор: Андрей Незваный