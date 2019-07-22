Жизнь в России после банкротства

Что такое банкротство:

Во многих странах механизм признания частных лиц банкротами работает уже несколько десятилетий и воспринимается как цивилизованный способ выхода из сложных финансовых ситуаций. Люди списывают свои долги и начинают жизнь с чистого листа. В России закон о банкротстве физических лиц работает недавно, с октября 2015 года, и сначала многие люди отнеслись к нему настороженно.

В общении между собой ― в соцсетях, на форумах ― люди, прошедшие через процедуру банкротства называют себя «освобожденными». Среди отзывов можно увидеть самые искренние слова: «снова могу дышать полной грудью», «начал жизнь с чистого листа и не думаю о самых кардинальных и страшных способах закончить со всем этим».

Но бывают ситуации, когда человек, которого официально признали банкротом и с которого списали все долги, вдруг снова ощущает на себе давление системы. И речь не о тех последствиях банкротства, которые зафиксированы в законе.

Законных последствий немного:

Банкрот должен информировать финансовые организации о своем статусе в течение 5 лет. Речь идет о случаях, когда бывший должник хочет взять новый кредит. Закон не запрещает выдавать ему новые кредиты ― решение остается за банком. Этот пункт обычно смущает людей больше всего. Ситуации бывают разными: кому-то банки снова выдают большие кредиты, а у кого-то возникают сложности даже с тем, чтобы получить дебетовую карту. Мы, как юристы, обычно такие запросы от клиентов уже не получаем и не знаем, как дальше складывается кредитная история заёмщика. Повторно подать заявление о банкротстве можно только через 5 лет. В течение 3 лет нельзя занимать руководящую должность в организациях (исключение ― банки: там нельзя становиться руководителем аж 10 лет).

Эти последствия вполне понятны и спокойно воспринимаются банкротами. Но вот другие, которых по закону быть не должно, доставляют банкротам гораздо больше беспокойства. Речь о ситуациях, когда с заёмщика, который официально признан банкротом, снова пытаются взыскать ― и даже реально взыскивают ― долги, списанные в процедуре.

Как это происходит? В какой-то момент банкрот получает «свежий» судебный приказ о взыскании с него долга в пользу какого-то из кредиторов. А иногда и просто обнаруживает, что его счета арестованы или денежные средства списаны. Дело в том, что кредиторы пытаются заново отсудить в судах общей юрисдикции долг, который уже списан ― через полгода, год или полтора.

Дела о банкротстве рассматриваются в арбитражном суде, а кредиторы повторно сознательно обращаются с гражданским иском в суд общей юрисдикции ― например, в мировой суд. В данном случае они пользуются тем, что единой базы и сообщения между арбитражными судами и судами общей юрисдикции нет. Единый федеральный реестр есть, но мировые судьи в него не смотрят, потому что закон не обязывает это делать. Таким образом суд снова возбуждает исполнительное производство и принимает решение о взыскании. И дальше все идет по новому кругу: счета гражданина могут быть арестованы, денежные средства списаны и т.д.

Циничнее всего в данной ситуации себя ведет банк. Заведомо зная о том, что долг списан, имея на руках решение арбитражного суда (которое в обязательном порядке направляется каждому кредитору после завершения процедуры банкротства), он пользуется несовершенством работы судов

Логика следующая: «Подадим на заёмщика в суд, надеясь на то, что ни суд разбираться не будет, ни гражданин отреагировать правильно не успеет. Получим решение, и на его основании попробуем снова взыскать деньги. Пока суд да дело, мы свои деньги получим, и пусть теперь должник побегает и попробует их обратно отсудить».

Такой правовой нигилизм свойственен пока всем кредитным организациям: «грешат» этим и мелкие МФО, и крупные банки, которые, казалось бы, дорожат своей репутацией. Но пока работа по взысканию просроченной задолженности ведется любыми способами: на войне, как говорится, все средства хороши.

Банкрот в этой ситуации, как правило, не знает, что ему делать. И кроме того, возникает недовольство: как так, я прошел процедуру, заплатил немалые деньги юристам ― а деньги всё равно списаны? Первый негатив достается юристам, которые, как кажется, плохо выполнили свою работу. Но всё не так однозначно

Процедуру банкротства нужно правильно и корректно завершить. Статус гражданина, свободного от долгов, нужно обновить перед всеми организациями: банками, коллекторами, налоговой, ЖЭУ. Это нужно, чтобы банк разблокировал счет, ЖЭУ перестала требовать долги за коммуналку, а налоговая ― начислять пени на списанные налоги. Часть работы делают юристы. Они же инструктируют клиента: что сделать, куда отнести бумаги и какой ответ получить. Не все банкроты относятся к этой части процесса должным образом, по разным причинам. Люди теряют документы, или откладывают визит «на потом», или делают что-то неправильно.

Но и те, кто делает все как положено, часто рассказывают, как им вставляют «палки в колеса»: отказываются принимать уведомления, требуют отдать оригинал решения суда (как отдать один оригинал, когда кредиторов могут быть десятки?). Да и потом документы в организациях теряются: и нечаянно, и нарочно.

Если дело снова дошло до суда и банк пытается отсудить долг несмотря на то, что он списан, свою роль могут сыграть несовершенства судебной системы

Гражданин вовремя не уведомляется о том, что на него подан иск или уже возбуждено производство. На бумаге все это должно работать: отправляются заказные письма, печатаются уведомления. На практике письмо вовремя не получают, и время упущено. То есть гражданин узнает о том, что банк снова подал на него в суд уже по факту списания денег со счета.

Как ни странно, коллекторы докучают бывшему должнику меньше всего. Дело в том, что способы воздействия коллекторов в основном психологические: они пугают судами, банкротством, тем, что заберут детей и тому подобное. Когда человек прошел процедуру банкротства и знает, что у него есть документы, и долги его списаны, он перестает этого бояться.

«Язык» запросов и справок

Мы работаем с клиентами, которые прошли процедуру банкротства с нашей помощью, и случаи некорректного поведения кредиторов уже есть.

Анна Сафронова из города Барнаул в Алтайском крае успешно прошла процедуру банкротства, но по какой-то причине на руках у нее не оказалось оригинала определения арбитражного суда с синей печатью о том, что она банкрот.

ЖЭУ не выдавал ей справку о составе семьи, которая нужна была ей для оформления детского пособия. Мотивировали это тем, что есть задолженность по коммунальным услугам. При этом закон был нарушен сразу два раза. Во-первых, задолженность была списана в процедуре банкротства. Во-вторых, наличие задолженности в принципе не является основанием для отказа в выдаче нужной справки.

На практике людям нужна помощь юристов даже в таких житейских ситуациях. Официальные запросы и справки ― до сих пор тот «язык», на котором с гражданами разговаривают любые инстанции. В случае с Анной Сафроновой мы составили и направили официальный запрос в организацию, приложили копию определения арбитражного суда и потребовали выдачи нужной справки, и даже пригрозили обращением в прокуратуру в случае отказа. Только тогда справку выдали.

Еще один случай произошел в Новосибирске. Через полтора года после завершения процедуры банкротства кредитор обратился в суд общей юрисдикции и подал иск на неплательщика Ольгу Смирнову. Женщине пришло судебное решение, но деньги снять не успели: она сразу обратилась к юристам. Удалось вовремя подготовить возражение и обосновать его.

Рекомендации для тех, кто прошел через процедуру банкротства:

Знайте, что такие ситуации возможны. Корректно завершайте процедуру и выполняйте все инструкции юристов.

Обязательно получите оригиналы всех документов, запаситесь копиями определений суда.

Ведите со всеми организациями письменный диалог. Требуйте отметки о том, что документ принят, на своей копии.

На протяжении года-двух отслеживайте информацию о возбуждении в своем отношении новых исполнительных производств; даже просто регулярно проверяйте почтовый ящик.

В случае, если получили судебный приказ, или судебное решение о взыскании уже списанного долга, немедленно его обжалуйте.

Имена героев изменены*

Автор: руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая