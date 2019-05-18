Жизнь в кошельке

Россияне за последние десять лет «распробовали» преимущества платной медицины, на что указывает свежее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 15% опрошенных респондентов признались, что случающиеся проблемы со здоровьем предпочитают решать в коммерческих клиниках. Это вдвое больше, чем при аналогичном замере предпочтений в 2009-м году.

Доля же тех, кто доверяет своё лечение государственным клиникам хоть и значительно выше, но не дотягивает даже до половины — 46%, а каждый третий опрошенный (33%) и вовсе признался в том, что к врачам предпочитает не обращаться. Целителям доверяют 4% и, наконец, всецело полагается на «авось само пройдёт» 1% опрошенных. Опрос проводился по телефону 14 мая нынешнего года и в нём приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Доля погрешности не превышает 2,5%.

Главное — комфорт?

Конечно, можно справедливо заметить, что опросы потребителей медицинских услуг недостаточны для далеко идущих выводов по рынку медицинских услуг. Но тенденцию роста популярности коммерческого сектора в медицине подтверждают и маркетинговые исследования, опирающиеся исключительно на цифры.

Так, в опубликованном свежем докладе «Анализ рынка медицинских услуг в Москве» агентства BusinesStat сопоставляется рост врачебных приёмов в государственных (по системе обязвтельного медицинского страхования) и коммерческих клиниках. В первом случае видим рост объема оказанных услуг в 2018 году на 2,9% относительно 2016 года, частные же клиники за тот же период имеют куда более впечатляющие показатели прироста числа пациентов — на 3,9% в 2017 году относительно года ранее и на 10,8% в 2018-м.

«Среди факторов роста [коммерческого] сегмента можно выделить: повышенную востребованность услуг узких специалистов в секторе коммерческой медицины после оптимизации государственных клиник, замедление темпа роста цен на услуги кассовой медицины в 2018 г, увеличение потока пациентов за счет развития внутреннего медицинского туризма», — приводит РБК выдержку из доклада маркетологов.

Но можно и не рыться в цифрах и графиках, чтобы увидеть своими глазами очевидное: гуляя по любому крупному российскому городу путешественник найдёт с добрый десяток частных клиник и лабораторий разной степени паршивости, пока доберётся до, как правило, монументального здания государственной поликлиники. И надо признать, конкуренция в последние годы явно пошла им на пользу, как минимум во внешнем лоске городские поликлиники Москвы уже мало чем уступают частным лекарням — убитые ободранные скамейки заменили удобные сиденья и даже диванчики, при сдачи крови здесь вам уже практически нигде не дадут кусочек ватки, а аккуратно прикрепят специальный пластырь, да и записаться к врачу уже давно можно не выходя из дома.

Однако если внешний лоск вынести за скобки и вообще уехать куда-нибудь подальше из образцово-показательной столицы, то можно очутиться, например, в Когалыме, где в апреле нынешнего года местная жительница устроила скандал в детской поликлинике из-за того, что врач не приняла её ребёнка в назначенное время.

История эта получила широкую огласку в СМИ из-за чрезмерной реакции возмущённой женщины, которая от досады обматерила врачей, пациентов и даже прибывших по вызову полицейских, но большинство наших сограждан, конечно, гораздо спокойнее принимают ситуацию, когда в назначенное по талончику время на приём врача рассчитывать не приходится. Где-то приём запаздывает на приемлемые 10-15 минут, но где-то сидеть в ворчащей очереди приходится и добрый час.

Сохранить пациента

Надо признать, что в коммерческих клиниках подобные ситуации пока редки. Пациентов подкупает быстрота врачебного приёма и высокий уровень сервиса. То, что врач должен быть ещё и хорошим специалистом берётся в расчёт не всегда: сложившиеся за годы стереотипы велят больше доверять докторам из платных клиник, даже если они конкретно «разводят» клиента на пустые платные процедуры и конкретные дорогостоящие препараты. Такими «озарениями» переполнены форумы отзывов о частных клиниках.

Государственная медицина борется за взыскательных пациентов, предлагая им платные услуги: сегодня коммерческие отделения есть в каждой бюджетной клинике и, как правило, расценки на услуги там предлагаются более щадящие. Казалось бы, такая практика сама по себе должна если и не уничтожить, то хорошо потеснить коммерческий сектор, но ничего подобного не происходит.

«Думаю, что бюджетным медицинским учреждениям сделать платные услуги привлекательными и конкурентными мешает «непрозрачность» финансовой мотивации медработников и неочевидность преимуществ для пациента», — предположил в беседе с «Русской Планетой» медицинский директор АО «Ангиолайн» Олег Волков

С другой стороны, полагает эксперт, практика разграничения «платных» и «бесплатных» пациентов в государственных учреждениях вызывает вопросы уже со стороны медицинской этики. В государственных клиниках должна быть ограничена сама возможность повлиять на пациента так, чтобы «убедить» его перейти из категории «бесплатного» в категорию «платного», убеждён он.

«В то же время частные клиники должны иметь возможность оказывать расширенный объем медицинской помощи таким образом, чтобы пациенту приходилось оплачивать лишь те услуги, которые не входят в систему гарантированного объема медицинской помощи в рамках ОМС, — считает Волков. — Для этого, необходимо ускорить процесс интеграции частной медицины в систему Обязательного медицинского страхования».