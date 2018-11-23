Жители и пассажиры Рублево-Успенского шоссе. Дорога на богомолье

Начиная с 1990-х годов знаменитая теперь «Рублевка» породила целую мифологию и стала именем нарицательным для большинства россиян, в умах которых Рублево-Успенское шоссе и ее обители отпечатались эмблемой снобизма, богатства, коррупции и приближенности к власти.

Так ли это? И какие мифы на самом деле содержит в себе знаменитая историческая дорога? Почему именно она стала такой, какой ее представляют и видят? И правда ли, что на ней живут только миллиардеры и криминалитет?

Екатериновка, Рублево и Михаил Пришвин

Стоит сразу оговориться. «Рублевка» на самом деле правильно (территориально) называется именно Рублево-Успенским шоссе (трасса А106), а не просто Рублевским. Рублевское шоссе проходит сугубо по территории Москвы, и заканчивается при выезде на МКАД, на его 60-м километре. Практически весь городской район Крылатское пересекается Рублевским шоссе, являясь хорошим, но все же довольно типичным районом столицы.

К знаменитой «Рублевке» Рублевское шоссе и район Крылатское имеют только географическое отношение, и, пожалуй, схожи лишь небольшим массивом элитных особняков, которые расположены вдоль трассы в самом конце Рублевского шоссе напротив Центральной клинической больницы Управления делами Президента Российской Федерации, образуя поселок Екатериновка, рядом с торговым центром «Европарк». Место для элитного жилья более чем спорное.

Впрочем, неподалеку от Екатериновки, чуть севернее, есть еще один массив особняков, скрытых густой зеленью леса, который даже не имеет официального названия. Расположен он южнее района Строгино, прячась за новым тоннелем проспекта маршала Жукова. Въезд в него есть со стороны МКАД (при этом там нет указателя, просто тонкая струйка асфальта, уходящая в лес), и со стороны микрорайона Троице-Лыково, где расположена старинная усадьба XVII века князя Бориса Лыкова.

Стоит также особо обратить внимание на поселок Рублево, от которого и ведет происхождение своего названия как Рублевское, так и Рублево-Успенское шоссе. Он расположен за территорией МКАД, но немного в стороне, севернее от трассы. Там же находится ветка и станция грузовых поездов «Рублево» и небольшая промышленная территория. Сам же район Рублево к элитному жилью не имеет никакого отношения, а заполнен в большинстве своем «хрущевскими» жилыми зданиями в зеленом массиве.

Чуть южнее Рублево, практически вдоль МКАД с его внешней стороны, расположены более современные и дорогие поселки «Дружба» и «Рублево-10», где встречаются очень дорогостоящие дома и территории. Это, так сказать, преддверие Рублевского направления. Эти места входят в большой проект элитного вектора Подмосковья.

Только после МКАД (там, где заканчивается городское Рублевское шоссе) начинается то самое Рублево-Успенское шоссе («Рублевка»), которое длится около 30 километров по западному направлению Подмосковья и заканчивается в районе поселка Дунино, территории санатория «Поречье», детского пансионата «Поляны» и дома-музея русского писателя Михаила Пришвина на берегу Москвы-реки.

Рублево-Успенское шоссе почти на всем своем протяжении тянется по левую руку вдоль Москвы-реки, то немного отходя от нее, то сближаясь. По правую руку - параллельно ему, расположено менее знаменитое, но не менее элитное - Ильинское шоссе.

Раздоры XVI века

Первые три километра шириной в две полосы трассы проходят сквозь Ромашковский лес - водителя сразу окружают сосновые массивы, погружая в атмосферу чего-то сказочного и детского.

Кажется, что после городского района Крылатское и развязки на МКАД, въезжаешь в тоннель зеленого экологического пространства, который быстро напоминает проезжающему, что типичная застройка и шаблонность столицы для его восприятия - закончена. Пейзаж резко сменяется лесом и аккуратно вычерченной белой разметкой на асфальте, напоминая детские велодорожки в советском санатории, а не подмосковное шоссе.

Вообще, почти на всем протяжении трассы, кажется, что автомобили едут по искусственной и специально сложенной горной местности тренировочной базы для начинающих автолюбителей, однако, дорога не так проста, как может показаться.

Да, многочисленные знаки, выглядывающие из-за деревьев светофоры и убаюкивающая вереница машин, создают ощущение нереальности происходящего, иногда действительно отсылая водителя в детство, к первой педальной машине в парке, детской разметке и игрушечным светофорам.

Через три километра по правую руку начинаются строения дачного поселка Раздоры.

Первые упоминания о бывшей деревне относятся аж к 1539 году! Место довольно древнее, как и само Рублево-Успенское шоссе. Об истории происхождения знаменитой дороги расскажем чуть позже.

Львиная доля поселка расположена около излучины Москвы-реки по правую руку от шоссе, слева – железнодорожная ветка пригородного сообщения. Весь массив пересекается речкой Чаченкой, которую найти уже не так просто из-за застройки и прихода в область городского развития.

Раздоры – первый и самый ближайший к Москве элитный поселок «Рублевки». Особняки расположены в глубине, не выступая на трассу, узкими улочками, поросшие обильной зеленью.

Среди знаменитых жителей Раздоров – режиссер Федор Бондарчук, певица Алсу и президент Ассоциации каскадеров России, предприниматель Александр Иншаков.

У поселка есть и печальная история – 27 февраля 2000 года здесь трагически погибла советская и российская актриса кино, заслуженная артистка России Марина Левтова. Вместе с дочерью она каталась на снегоходе и попала в засыпанный овраг. Дочь выжила, а сама актриса, ударившись головой о дерево, погибла. Погиб и водитель снегохода, правда, спустя лишь семь лет, из-за осложнений, полученных в результате аварии.

Барвиха и замок баронессы Майендорф

Да, это, пожалуй, одно из самых знаменитых мест Рублево-Успенского шоссе.

Хотя бы тем, что здесь свили себе гнезда многочисленные знаменитости России, среди которых певец Аркадий Укупник, певица Ева Польна, музыкант Сергей Мазаев, танцовщик Борис Моисеев, актер Евгений Стеблов, композитор Игорь Николаев и Александр Маршал, Дмитрий Маликов, Игорь Матвиенко, Тимати, Игорь Харламов и Кристина Асмус, а также президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

В XVIII веке на месте поселка находился древний сосновый бор, и место именовалось Оборихой (Оборвихой), позже — Борихой. Нынешнее название закрепилось за Барвихой в 1920-х годах.

В окрестности Барвихи также находятся три элитных коттеджных поселка: Барвиха-2, «Барвиха Club» и «Барвиха Village».

Впрочем, строительство данной территории разрослось довольно широко. Рядом появились элитные поселки Шульгино, «Барвиха Хиллс», Рождественно, Барвиха-21, Подушкино, Саминка (она же местная речушка), «Сады Майендорф», «Яблоневый сад» и некоторые более мелкие, которые расположились в лесном массиве вдоль Подушкинского шоссе, соединяющего через лес «Рублевку» с Можайским шоссе и городом Одинцово.

Помимо серии элитных магазинов, концертной площадкой и ресторанами, Барвиха может похвастаться загородной резиденцией российских президентов – бывший замок XIX века баронессы Майендорф, находящийся на Подушкинском шоссе и получившим на карте название Усадьба Подушкинского Лесопарка.

После Октябрьской революции в замке некоторое время жил и работал Владимир Ленин. После этого вплоть до 1935 года здесь была колония для детей-сирот Красной армии.

В 1935 году на территории бывшего дворянского имения был организован санаторий «Барвиха» Совета Министров СССР. Здесь в разное время лечились и отдыхали Михаил Булгаков, Сергей Королев и Юрий Гагарин.

В годы Великой Отечественной войны в замке располагался госпиталь. В парке обустроили мемориальное солдатское кладбище, где позднее была установлена скульптура народного художника СССР Е.В. Вучетича «Скорбящая мать» — авторская копия с мемориала «Сталинградская битва».

В 2003-2004 годах была проведена капитальная реставрация замка.

Среди знаменитостей в Подушкино живут актер Леонид Ярмольник, музыкант Андрей Макаревич, певица Лада Дэнс, актриса Алика Смехова. В Шульгино осели Татьяна Лазарева и Михаил Шац, режиссер Тигран Кеосаян, актриса Алена Хмельницкая, музыкант и продюсер Александр Цекало, телеведущий Дмитрий Дибров, бывший муж Аллы Пугачевой и продюсер Евгений Болдин.

Жуковка. От Иосифа Сталина до семьи Бориса Ельцина

Поселок Жуковка также может похвастаться своей историей и поспорить с Раздорами.

Несмотря на то, что он был основан в 1926 году, его предшественником было древнее село Луцкое (ранее известное также как Лужское и Лутское), находившееся на левом низком берегу Москвы-реки. Оно впервые упоминается в завещании Московского великого князя Василия Тёмного в 1461 году.

На территории повсюду сохранились могучие сосны и дубы, липы и березы, свободно растущие как на улицах, так и на самих участках. Эти остатки леса придают необычайную живописность Жуковке.

Сам поселок практически сливается с территорией Барвихи, образуя один жилой массив.

В 1930-е годы Жуковка превращается в дачный посёлок советской элиты. Здесь жили Иосиф Сталин, нарком внутренних дел Ежов и другие государственные руководители.

Затем рядом с Жуковкой были построены дачные поселки Совета Министров СССР и ЦК КПСС с двухэтажными деревянными дачами, домами культуры, спортивными площадками и хозяйственно-управленческими службами. Был также построен небольшой поселок академических дач.

В разные годы здесь жили лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури, авиаконструктор Яковлев, летчики Громов и Байдуков, академики Сахаров и Челомей, министр культуры Фурцева, дочь Брежнева - Галина. Здесь в 1960-е годы на даче у Ростроповичей нашёл приют опальный тогда писатель Александр Солженицын. После отставки до самой смерти здесь жил Вячеслав Молотов.

В начале XXI века среди известных жителей — бывший премьер-министр Виктор Черномырдин, бывший руководитель НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский, актриса Татьяна Друбич, секретарь Союза России и Беларуси Павел Бородин, художник Илья Глазунов, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин.

Также здесь проживают председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, политик и предприниматель Михаил Прохоров, государственный и политический деятель Сергей Степашин, российский предприниматель Владимир Евтушенков, певица Жасмин, бизнесмен Руслан Байсаров, предприниматель Владислав Доронин, писательница Оксана Робски, а также – дочь Бориса Ельцина – Татьяна Юмашева и бывший пресс-секретарь первого президента России Дмитрий Якушкин.

6 декабря 2015 года в Жуковке открылся крупный Еврейский религиозно-культурный центр, который, по негласной информации, был построен при помощи Романа Абрамовича.

Поселок усыпан элитными коттеджами, которые можно заметить даже невооруженным взглядом с шоссе.

Усово. Коньячные подвалы и резиденция президента России

Проехав развязку Рублево-Успенского шоссе с Ильинским проездом (соединяющим «Рублевку» с Ильинским шоссе), мы постепенно въезжаем на земли, где находится священное – действующая государственная резиденция президента Российской Федерации («Ново-Огарево»).

Территориально она расположилась непосредственно в поселке Усово, но имеет собственное название как усадьба XIX века.

Главный дом усадьбы был построен по приказу её владельца, великого князя Сергея Александровича в XIX веке. Княжеская усадьба была выстроена в стиле английской готики, главный замок её был похож на шотландский, а вокруг замка был разбит парк в лучших английских традициях.

Государственная резиденция в усадьбе возникла в первой половине 1950-х годов по заказу советского партийного руководителя Г. М. Маленкова, который перестроил усадьбу по проекту своей дочери-архитектора, но пожить в ней не успел.

С 1955 года объект использовался в качестве гостевой резиденции для официальных зарубежных правительственных делегаций и как загородный дом приемов ЦК КПСС.

Пожалуй, самой нелепой ситуацией является расположение рядом с Ново-Огарево весьма ветхого жилья из пятиэтажек. Есть даже аварийный дом-барак, в XIX веке служивший конюшней, в котором в жутких условиях живут российские семьи. Данные строения давно стали причиной скандала в СМИ, но вопрос с расселением длится до сих пор.

Говорить о том, что «Рублевка» на 100% населена одними лишь состоятельными гражданами, неверно. К тому же, подобные строения есть и в Жуковке, и Барвихе, и дальше – удаляясь от Москвы на много километров.

А когда едешь по самому шоссе, видно, что его окружают наполовину покинутые деревянные дома, примыкающие к трассе, самой прозаичной российской деревянной архитектуры, которая рассыпана по всей стране. Часть домов еще заселена жителями, отнюдь не с доходами элитных поселков, однако, их постепенно вытесняют строящиеся рестораны и современная инфраструктура нового уровня жизни.

Кстати, экскурсии в резиденцию президента не проводятся. Для осмотра с внешней стороны доступен только шестиметровый забор. Знакомая ситуация.

Что касается самого поселка Усово, то он отвечал за поддержание порядка на государственных дачах министров – здесь в обычных пятиэтажках проживал так называемый обсуживающий персонал, иногда целыми семьями.

Здесь же располагаются знаменитые «Усовские винно-коньячные подвалы», предприятие, которое занимает пятое место по производству коньяка в России.

Предприятие было основано в 1969 году на основе совхоза Ильинское-Усово, который входил в один из хозяйственных трестов СССР. На базе небольшого цеха по переработке плодов производили алкогольные напитки: вино, вермуты и портвейн, а также варенья и джемы из ягод и фруктов.

В годы «сухого закона» в СССР – с 1985 по 1989 годы предприятие перешло на безалкогольную продукцию: яблочный уксус и квас. В конце восьмидесятых «Усовские винно-коньячные подвалы» снова получили разрешение на производство алкоголя, и теперь в их ассортименте появилась водка.

Знаменское и Горки-2 Феликса Дзержинского

Поселок Знаменское впервые в исторических документах деревня встречается в разъезжей грамоте 1504 года, как сельцо Денисовское.

На данный момент является соседствующим с резиденцией президента и населен такими гражданами как министр обороны Сергей Шойгу, здесь же имеет особняк его бывший заместитель по МЧС Юрий Воробьев, а также здесь живет российский музыкант DJ Smash (Андрей Ширман).

Знаменское имеет очень живописный вид на Москва-реку и окружен сосновыми рощами.

На берегу есть вертолетная площадка «Горки-9», где неоднократно приземлялся вертолет премьер-министра Дмитрия Медведева.

Поселок Горки-2 был образован в 1924 году, когда по инициативе Феликса Дзержинского на основе располагавшегося в этом месте конного завода был организован совхоз. Первоначально хозяйство специализировалось на птицеводстве и молочном животноводстве. Это направление производственной деятельности совхоза сохранилось и в дальнейшем. Птицеводы хозяйства одними из первых в нашей стране начали создавать промышленное птицеводство.

Поселок с элитными коттеджами стелется вдоль Рублево-Успенского шоссе и знаменит такими поселениями как «Дипломат», «Сосны-15», «Серебряные ключи», «Любушкин хутор», «Красная поляна» и другими.

В Горках-2 есть дом у российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Горки-8. Генеральный прокурор и Ксения Собчак

Популярный поселок находится на приличном расстоянии к югу от самой трассы, минуя массу коттеджных островков в лесу, но знаменит своими жителями, среди которых – певица Ирина Салтыкова, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, лидер партии «Альянс зеленых» Олег Митволь, телеведущая Ксения Собчак и ее мама – член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Перепутье священной дороги

Проехав еще несколько километров по шоссе в две полосы, миновав поселки Калчуга, Бузаево и Борки, также застроенные коттеджами, скрывающимися за старыми советскими деревянными домами вдоль трассы, мы попадаем на перекресток дорог.

Налево – 1-е Успенское шоссе, уходящее на юг в сторону поселения Новодарьино и Дарьино (там, кстати, есть дача Владимира Жириновского). Прямо – продолжение Рублево-Успенского шоссе в сторону поселка Горки-10, а направо – проезд Шмидта (дорога, ведущая на знаменитую Николину Гору).

Горки-10 Максима Горького

Мы движемся вперед. Через некоторое время по левую руку открывается вид на жилой комплекс нового образца из красного кирпича. Здесь находится микрорайон Горки-10.

Купить здесь квартиру не является чем-то особенным, цены не дадут Вам понять, что Вы находитесь на каком-то особом направлении Московской области. Из плюсов – хорошая экология. Из минусов – рядом нет практически никакой инфраструктуры, что резко отличает это место от той самой «Рублевки». Хотя, по факту, это все та же трасса. От МКАД расстояние составляет 25 километров.

Вдали от трассы сохранилось несколько старинных усадеб.

После 1917 года здесь был организован Московский конный завод №1, где велась целенаправленная работа по улучшению пород лошадей, работал институт коневодства, регулярно проводились аукционы.

Горки-10 вошли в историю русской литературы, поскольку с 1931 года там проводил лето писатель Максим Горький.

Тут создавались «Жизнь Клима Самгина», пьесы «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», публицистические статьи. Гостями его были Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Константин Федин, Александр Фадеев, Всеволод Иванов, Викентий Вересаев, Алексей Новиков-Прибой, редакторы многих журналов и издательств.

Здесь же Максим Горький скончался в 1936 году.

Южнее Горок-10 есть несколько элитных жилых кварталов, самые крупные из них «Шале Рублево» и Папушево.

Иславские Морозовы

За Горками-10 расположилась деревня Иславское. В письменных источниках село впервые упоминается в 1358 году в завещании Ивана Красного. В 1620 году дворцовое село было отдано в поместье братьям Борису и Глебу Ивановичам Морозовым.

Уже в начале XX века часть земель (с находящейся на них водяной мельницей), прилегавших к восточной границе имения (787 десятин, с хорошим лесом) были куплены Иваном Викуловичем Морозовым (являющийся однофамильцем рода XVII века, жившего здесь ранее), который выстроил здесь в 1912—1914 годах господский дом в стиле неоклассики с комплексом служб. Усадьба получила название Горки. В 1914 году владельцами имения стали Иван Иванович и Александра Ивановна Зимины.

От усадьбы до начала XXI века сохранился полуразрушенный фасад барского дома в стиле классицизма (сильно пострадал от пожара в 1998 году и ныне заброшен) и церковь Спаса Нерукотворного (отреставрирована и действует).



Церковь Спаса Нерукотворного

Северная часть поселка выходит на берег Москвы-реки. И хотя зеленый массив здесь не такой густой, как в фешенебельной части Рублево-Успенского шоссе, место все равно славится своими пейзажами и красивыми закатами, отражающимися в воде.

По неофициальной информации, в Иславском несколько лет назад купил участок с домом телеведущий Иван Ургант.

Рублевский тупик

После Иславского дорога становится не такой ровной и строго очерченной. Словно уходит в небытие. На самом же деле трасса снова погружается в леса, где располагаются пансионаты и санатории, а также точечные микрорайоны, скрытые покровом зелени.

Через некоторое время дорога и вовсе переходит в грунтовку, где и завершает свой путь Рублево-Успенское шоссе. Справа – детский пансионат «Поляны», впереди – дом-музей Михаила Пришвина, по левую руку – поселок санатория «Поречье».



Домик Михаила Пришвина

Михаил Пришвин поселился в Дунино после войны в мае 1946 года и до последнего года своей жизни старался в апреле-мае приехать в дом и подольше не уезжать из него осенью, сочиняя здесь свои произведения.

«Ельцинский мост»

Повернув на перепутье в сторону Николиной горы и проехав небольшое село Успенское, автомобиль въезжает на небольшой мост через Москва-реку.

Есть одна история, связанная с происхождением этого места. По слухам, когда Борис Ельцин только заступил на пост президента России, он переходил сей мост с большим букетом цветов, намереваясь зайти в гости к некой особе, предположительно проживавшей в Успенском.

На мосту ему встретился разъяренный супруг неизвестной дамы, который подозревал, что в семье завелся кто-то лишний без его ведома. Выясняя отношения, Борис Ельцин оказался в воде вместе с букетом, после чего выплыл на берег и был вынужден отправиться восвояси.



«Ельцинский мост»

Насколько эта история имела место быть, теперь уже выяснить очень сложно. Однако местные жители действительно иногда называют этот мост «ельцинским».

Николина Гора

Николина гора — одно из самых известных стародачных мест Подмосковья. Наверное, самый самобытный островок Рублево-Успенского шоссе, хотя формально место находится несколько севернее самой трассы.

На высокой горе, как на хуторе, утопающей в сосновом бору, расположились дома и дачи, которые по праву считаются самыми престижными в Подмосковье. Место, поистине, волшебное – здесь нет и пяточка без массивных деревьев, пахнет елью, маленькие дорожки усыпаны хвоей вперемежку с листьями, в воздухе царит покой и умиротворенность. Настоящее творческое пространство.

В довоенные и первые послевоенные годы здесь жили биохимик Алексей Николаевич Бах, Михаил Ботвинник, ботаник Владимир Леонтьевич Комаров, экономист Константин Васильевич Островитянов, видный полярник Отто Юльевич Шмидт, биохимик Владимир Александрович Энгельгардт, физик и нобелевский лауреат Пётр Леонидович Капица, первый нарком здравоохранения РСФСР Николай Александрович Семашко, известный советский уролог Анатолий Павлович Фрумкин, экономист-аграрник Александр Васильевич Чаянов, композиторы Сергей Сергеевич Прокофьев, Николай Яковлевич Мясковский, Виссарион Яковлевич Шебалин, книговед и библиограф Иоэль Нафтальевич Кобленц.

В настоящее время здесь проживают семьи известных бизнесменов, продюсеров и режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.



Усадьба семьи Михалковых

В 1934 году на территории Николиной горы был основан поселок Сосны как часть одноименного пансионата «Сосны», принадлежавшего Совету министров СССР. В настоящее время территория поселка и сам пансионат находятся в ведении Управления делами Президента России.

Гора буквально обрывается в сторону области, открывая перед взором огромное поле – природный резерват – Аксиньинское болото. Далее дорога следует в сторону поселков Грязь и города Звенигород, словно выпуская водителя из лесного укрытия на широкий простор.

Именно на Николиной Горе сходятся в одну точку Рублево-Успенское и Ильинское шоссе. Здесь, как у дома Михаила Пришвина, заканчивается русло знаменитой «Рублевки», которая уступает свою дорогу Ильинскому шоссе, тянущемуся от села Архангельского на Новой Риге почти до самого Звенигорода.

Помимо Михалковых и Кончаловских на данный момент на Николиной Горе проживают ресторатор и предприниматель Аркадий Новиков, дирижер Юрий Башмет, актер Василий Ливанов, артист Геннадий Хазанов, писатель Эдвард Радзинский, певец Александр Малинин, режиссер Владимир Грамматиков, культуролог Александр Липницкий, политик Игорь Шабдурасулов, экономист Дмитрий Зеленин.

Особую ценность Николиной Горы представляет собой поселок Заречье, расположенный в Пойменном лесу, в кармане Москвы-реки. Это настоящий парк, окруженный рвом воды.

Из Москвы в Звенигород по царской дороге

Рублево-Успенское шоссе в ранее время называлась то «Звенигородский тракт», то «Царская дорога», даже – «Дорога царей богоизбранных».

Исторический путь именовался «Царским», так как служил русским царям главным путём на богомолье в Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь.

Рублёво-Успенской она стала только в XX веке.

Возраст дороги составляет около 700 лет — по ней ездили ещё со времен Ивана Калиты. Современное Рублёво-Успенское шоссе является частью исторического пути из Руси на запад. В 1398 году в Звенигороде был заложен Саввино-Сторожевский монастырь, и с этого момента путь к нему из Москвы получил новое значение.



Саввино-Сторожевский монастырь

В Рождественском соборе монастыря преподобный Савва благословлял на царство будущих правителей. Старца называли покровителем царей богоизбранных — он поддерживал только тех наследников, чьё право на престол было истинным.

Так путь из Москвы на Звенигород стал называться «дорогой царей богоизбранных», или «Царской дорогой». Со времён правления Алексея Михайловича к мощам преподобного Саввы на богомолье ездил каждый будущий русский государь, традиция сохранилась на несколько столетий.

Трасса Звенигородского тракта менялась с развитием Москвы. При Борисе Годунове она двигалась вдоль русла Москвы-реки.

Согласно археологическим данным, верховья поймы Москвы-реки были заселены ещё в Бронзовом веке. В средние века земли вдоль Звенигородского тракта покупали бояре и состоятельные придворные, которые хотели первыми приветствовать царские процессии на пути с богомолья в Москву.

Например, при Алексее Михайловиче большое имение на тракте принадлежало Морозовым. Выезды Феодосии Морозовой по масштабам превосходили царские — за её личной упряжкой из двенадцати лошадей следовали не менее ста слуг.

В книгах Николая Карамзина встречаются описания окрестностей дороги. Их называли самыми живописными местами Подмосковья, «русской Америкой» — подразумевая нетронутую человеком природу и вековые леса.

Жизнь в Грязи. Забытая эстрада

Спустившись с крутого склона Николиной Горы, автомобиль буквально вылетает на открытый простор, минуя деревни Аксиньино, Ивановка и Козино.

Справа из-за редких деревьев начинает показываться дворцовый шпиль небольшого с виду замка. Проехать мимо, не обратив на необычное здание буквально посреди поля, просто невозможно.

Это поместье певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которое они возвели по собственному проекту. Здесь неподалеку и особняк певицы Ларисы Долиной. Место называется - деревня Грязь.



Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Местные жители деревни по-разному относятся к новоделу. Кто-то считает его нелепым грибом посреди деревянных строений простых домов, а кто-то испытывает гордость, что известные люди выбрали для своего места жительства данную территорию, став его соседями.

Паровозик из Ромашково

Возвращаясь в Москву, хочется отметить особо линию железнодорожного сообщения, которая отправляет поезда на «Рублевку» с Белорусского вокзала.

Несколько раз в день по данному маршруту ходит самая обычная электричка, которая соединяет город и резиденцию президента в Усово.

Минуя районы западной части Москвы, специальный поезд перед выездом на царскую дорогу делает остановку (первую за пределами города), именуемую «Ромашково».

Это небольшой жилой массив с новыми домами, который вытесняет старое Подмосковье, подминая его под себя. Несмотря на это, место тоже довольно живописное, окруженное лесом.

А далее поезд выезжает на одноколейную линию, следующую параллельно Рублево-Успенскому шоссе, меняя один пейзаж за другим, погружая пассажира поезда в необычное состояние детской железной дороги.

Остановки в Раздорах, Барвихе, Ильинском и Усово заставят Вас запомнить эту поездку.

Цены на «Рублевке»

Несмотря на некоторую предвзятость в отношении цен на недвижимость данного направления, приличный коттедж можно купить, в зависимости от места, начиная от 30 млн рублей, что сопоставимо с хорошей квартирой в Москве.

Квартиры в пятиэтажках Усово, Жуковки и Барвихи стоят и вовсе от 6 до 10 млн рублей, хотя их будущее всегда под вопросом.

Конечно, большие участки с парками и огромными домами, обустроенными что называется по полной программе, «под ключ», с бассейнами, фонтанами, прислугой и прочим могут достигать 2 млрд рублей за объект.

Но надо иметь в виду, что если Вы можете позволить себе купить квартиру в столице по цене 30-40 млн рублей, следует сначала все же обратить внимание на Рублево-Успенское шоссе. Хотя бы в плане экологии. И подумать, что Вам важнее.

Ильинское шоссе. От рода Голицыных до Никиты Хрущева

Дорога проходит параллельно «Рублевке», по правому берегу Москвы-реки и считается не менее элитным направлением Подмосковья.

Пробегая мимо исторического села Архангельское, трасса соединяется с «Рублевкой» близ поселка Жуковка с помощью Ильинского проезда, огибая огромный заповедник «Лохин остров» и старицу Москвы-реки.

Сама же дорога движется в сторону Николиной Горы, где перехватывает эстафету у Рублево-Успенского шоссе и выводит Вас в районе города Звенигород.

Знаменито Ильинское шоссе своими коттеджными поселками и густыми лесными массивами, а также принадлежностью земель власть имущим гражданам.

В частности, в поселке Александровка есть свои дома у губернатора Краснодарского края Александра Ткаченко и экс-директора ФСБ РФ Николая Патрушева.

Самый знаменитый поселок на Ильинском шоссе – Петрово-Дальнее. Забавно, что село Петрово-Дальнее впервые упоминается в документах в 1505 году под названием сельца «Дурнево» и только в 1930 году получило свое нынешнее название.

Вотчина Петровское с XVII века принадлежала роду князей Прозоровских. Ещё в 1684—1688 годах они выстроили здесь усадебную церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделами Петра и Павла и Николая Чудотворца — по мнению некоторых искусствоведов, первый в Подмосковье каменный «восьмерик на четверике».

В 1720 году усадьба перешла к князьям Голицыным как часть приданого А. П. Прозоровской, вышедшей замуж за И. А. Голицына.

Последним её владельцем перед революцией был «старый князь» М. М. Голицын, который оставил службу после брака с балериной Матрёной Мадаевой, взбудоражившего высшее общество.

В 1912 году в серии «Русские усадьбы» вышла книга М. Голицына «Петровское», в которой читателям были представлены портреты прямых предков автора — владельцев села Петровское начиная с XVI века. «Старый князь» был расстрелян большевиками через 30 лет после смерти в Петровском любимой жены.



Государственная дача Никиты Хрущева

Именно в Петрово-Дальнем доживал свои дни на государственной даче Никита Хрущев.

Криминалитет и Россия

Рублево-Успенское шоссе часто ассоциируется не только с состоятельными людьми из правительства и шоу-бизнеса, но и с криминальными кругами России.

Подобная участь преследует и поселок Комарово под Санкт-Петербургом на Зеленогорском шоссе, которое неофициально именуют «второй Рублевкой» России. Там своя история, заслуживающая отдельной статьи.

Криминальные авторитеты никогда не чурались поселиться в престижном месте, и в начале 90-х годов здесь творился настоящий беспредел с покупками земли и домов. Причем, беспредел при непосредственном участии людей из Администрации Президента и Кремля. Каждый старался ухватить кусок покрупнее, при этом заплатив за него каких-нибудь 2-3% от кадастровой стоимости.

Криминальные схемы были построены таким образом, что земля скупалась оптом по сверх заниженной цене, а продавалась уже с накруткой в миллион процентов.

Информация о подобных схемах просачивается в СМИ до сих пор. Слишком лакомый кусочек земли русской, царской.

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