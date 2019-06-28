Что жители США и Европы часто спрашивают о России?

О России за рубежом много стереотипов и недосказанного: кроме стандартного набора из матрёшки, балалайки и медведей есть и совсем странные вопросы. Мы решили узнать, что чаще всего спрашивают о России жители США, Европы и Китая и рассказать вам про результаты. Обещаем — в этом материале обойдемся без политики.

Насколько я русский

Нашли в интернете сотни тестов о том, насколько вы русский — они изобилуют вопросами вроде «против чего боролись во второй мировой» или «что такое «запах мужика»?

Не уверены, что все русские используют такие термины, но про «запах мужика» — понятие интересное. В качестве определения предлагают следующую фразу: «Это сочетание запаха тела, сигарет «Беломорканал» и вкуса дешевой водки».

Как устроены русские имена

Несмотря на то, что идея отчества не берет своего начала в русском языке (в том же английском есть «средние имена», часто передающие имя отца или псевдоним), у иностранцев всегда много вопросов к нашему языку. А, если точнее, к образованию имен в нём.

Американцы удивляются: «Вова» и «Владимир» — одно и то же, а «Миша» и «Михаил» вообще могут быть одним человеком. Странно, учитывая, что «Dick» в английском расширили до «Ричарда»

Другой повод для удивления — именины. Русские отмечают именины: день святого, имя которого они носят. Исторически именины имели значение, но потеряли свою популярность в коммунистическую эпоху. После распада Советского Союза некоторые россияне опять начали называть детей в честь святых. Кто-то вообще их отмечает?

Почему Россия такая большая

Вопрос, на который сложно ответить, задают чаще всех: можно начать погружаться в историю, географию и политику, рассказывать про войны, имперский период и Советский Союз, отголоски которого до сих пор слышны в странах СНГ.

Европейские комментаторы объясняют ситуацию походами Ивана Грозного и завоеванием Сибири. Это принесло России 77% её текущей территории, а князья, цари и императоры после него добавляли к стране небольшие территории.

Почему тут так холодно

Китайцы, защищенные горными хребтами, объясняют: в России почти нет гор, которые могли бы защитить страну от арктических ветров, а холод стал национальным признаком страны, который помог ей выиграть не одну войну и закалить жителей.

Как объяснить русское гостеприимство

Ресурс «Понять Россию» приводит исчерпывающую историческую справку, к ней даже нечего добавить:

«В советские времена было мало ресторанов, там было трудно забронировать столик, а гулять и ходить по магазинам для большинства было дорого. Поэтому люди все время приглашали друзей домой. На самом деле, можно было заходить и без приглашения — тут все считают это нормальным. Россиянам нравятся такие визиты.

В обычные дни это просто посиделки за кухонным столом. А в большие праздники — масштабный сбор за большим столом в зале. Приходят гости, садятся за стол, а хозяева развлекают их разговорами.

Русским по-прежнему очень нравится ходить в гости и приглашать друзей к себе. В последние годы темп жизни в большом городе и тысячи кафе облегчили русским «выход в свет», но им по-прежнему нравится отдыхать дома».

Оказывается, кроме сложных политических хитросплетений и постоянной агрессивной риторики иностранцам, прежде всего, хочется увидеть в русских людей: понять их язык, объяснить гостеприимность и оправдать суровый характер климатическими условиями.

Это приятная тенденция — может и нам стоит начать интересоваться видами гостеприимства где-нибудь на юге Франции?