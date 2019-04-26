Жертвы чиновничьего равнодушия

Поселок Зайцево – единственное место, где украинской армии летом 2014 года удалось зацепиться в городской черте Горловки. Центральная улица, некогда являвшаяся частью оживленной трассы, ныне является буфером враждующих сторон, разделив вчерашних соседей, друзей и семьи на «сепаров» и граждан Украины.

Теперь, что бы проведать родственников, живущих через 150 метров, людям необходимо пройти километра два до блокпоста НМ ДНР, и после проверки пересечь украинский блокпост. Можно конечно попробовать пройти напрямую, но очень велик риск подорваться на растяжке, или схватить шальную пулю. Никто не будет разбираться, кто ее выпустил – война спишет все.

Перемирия здесь носят условный характер. Жители рассказывают, что обстрелы начинаются в основном в темное время суток и к этому времени обыватели стараются вернуться домой. В поселке практически нет целых домов, много попадается заколоченных, брошенных хозяевами строений. Прилегающие к передовой линии улицы: Брусилова, Лисянского, Маресьева, Муравьева, Мирная, буквально превращены в пепелища, и давно покинутые жителями. Смерть поджидает за каждым углом и никого не удивляет, что единственное в поселке кафе, вместо привычных свадеб и банкетов, предлагает ритуальные обеды.

Так же на линии разграничения находится единственная школа в поселке, которая в силу обстоятельств сейчас занята ополчением, а детей на учебу возит школьный автобус в соседнюю Никитовку.

Аборигены разбитой улицы

Чета пенсионеров Семен Иванович и Зинаида Григорьевна Васильцы – единственные, кто остался жить на улице Брусилова. Позиции ВСУ буквально через дорогу и украинские солдаты частенько машут старикам руками. Их маленький домик кажется каким то чудом, среди перепаханного осколками пространства.

Беды на Васильцов обрушились с самого начала войны. Сначала летом 2014 украинский снайпер зачем-то убил их корову, которая мирно паслась недалеко от дома. Волонтеры купили ему новою, но ее так же постигла печальная участь – убита осколком во время обстрела.

Потом у пенсионеров сгорел дом, который Семен Иванович построил собственными руками. Дом загорелся от разрыва боеприпаса, и обстрел продолжался до тех пор, пока он не сгорел до основания фундамента. Машина МЧС из за обстрела не смогла проехать и спасти имущество им с женой практически не удалось, остались в чем выскочили из дома. Живы, и то хорошо.

Как то старик пошел в магазин, по дороге его настигла мина, выпущенная наугад, чей то шальной рукой. Она как будто предназначалась для него и в итоге, два месяца пришлось провести в больнице с осколочными ранениями. Сейчас они с женой ютятся в маленьком домике, который раньше использовали под хозяйственные нужды. Пенсионеры свыклись со своей печальной долей и уезжать не собираются:

- Жить стало невозможно, страшно выйти из дому. А деваться нам некуда. Никому, мы - старики, не нужны, - с грустью в голосе говорит Семен Иванович.

Жертвы чиновничьего равнодушия

История соседей Семена Ивановича не менее трагична. Они с дочерью, жили по соседству на улице Брусилова. В результате нескольких попаданий дом старушки стал непригоден для жилья. А дочкин - просто сгорел, со всеми документами.

Восстановить документы она не может, так как нет заключения комиссии о том, что дом сгорел в результате обстрела. Комиссия в свою очередь не может выехать на место, по причине безопасности. Образовался замкнутый круг. Женщины собрали подписи соседей, которые подтвердили, что семья проживала в этом доме. Но в горловской мэрии им отказали, сказав, что поверят только документам, а эти подписи, дескать, легко купить. Какое- то временное жилье государство семье не предоставило, им даже отказали в очереди на квартиру.

Обращались даже меру Горловки. Он выслушал, пообещал всяческое содействие и по устоявшейся традиции – ничего не сделал.

Сейчас пенсионерка с дочкой снимают маленький флигель в соседнем селе Никитовка. Доходы скромные – пенсия Евгении Васильевны 3300 рублей и дочка работает в местном совхозе на чуть большую зарплату, и выжить им помогают волонтерские организации.

ВСУ воюют подло

- Укры ведут подлую войну. Минометные позиции делают прямо среди жилых домов и беспрепятственно нас обстреливают, так как не боятся ответки. По мирным мы не бьем, ведь там тоже наши люди, - рассказывает военнослужащий НМ ДНР с позывным «Акула».

По словам бойца ВСУ целенаправленно обстреливают жилые дома, что бы посеять панику среди жителей. На контролируемой украинской армией части населенного пункта продолжаются зачистки нелояльного украинской власти населения. Жильцы домов примыкающих к передовым позициям ВСУ были насильно выселены, и там сейчас хозяйничают наемники.

- В прошлом году на наши позиции вышел избитый старик и рассказал, что его из дома выгнали грузинские наемники, не дав, даже собрать вещи. И это был не единичный случай. Люди там обозлены и открытым текстом нам говорят, когда вы уже придете, - продолжил «Акула».

В целом здесь люди устали от войны, ее ужасов, разрухи и смертей. Клянут на чем свет стоит Украину, хотя немало достается и местным властям. В своей массе к журналистам относятся как к стервятникам, готовые при удобном случае выплеснуть наболевшее. За четыре года военного противостояния Зайцево покинули все, кто имел возможность и желание. Основная масса жителей здесь осталась от безысходности, в основном это пожилые люди, которые смирились с обстоятельствами, никому уже не верят, а просто доживают свой век.

Автор: Андрей Незваный