Жерар Депардье - турецкоподданный

Российский гражданин Депардье получает теперь уже турецкий паспорт. Коллекционирует паспорта в надежде уйти от убойных французских налогов. Путь его, наверное, закончится на берегу Слоновой Кости, где-нибудь в диких местах, где налогов вообще нет, но кушают людей. Особенно толстых, аппетитных и доверчивых. И потом европейцы пытаются обычно (это тоже реальная история) вернуть тела своих миссионеров и путешественников на Родину, но антропологи не советуют лезть туда - дикие племена могут скушать даже спецназ, а стрелами и копьями они умудряются сбивать вертолеты (было дело). Пугает их железная шумная птица в небе, как Депардье налоги и России теперь еще.

Знаете, почему актер Депардье в России не прижился? Здесь его банально кинули. Причем, мошенница скрылась тоже за границей, с кучей денег, который обманным путем выманила у Жерара. И ее до сих пор ищут. А говорила, что его горячая поклонница. Квартира в Грозном так и стоит пустая, а ведь дарил Кадыров от всей души. Ну и недостроенные хоромы в Домодедовском районе Подмосковья пропадают. Жерар из России убежал после этой истории, когда понял, что тут его могут и кинуть и грабануть. Любовь любовью, но как не кинуть богатого лягушатника? И ни на какую охрану не напасешься денег. А к старости он ведь стал страшно прижимист. Больших ролей и гонораров нет, а налоги требуют. Бедным хорошо в России - никто не позарится на их корочку хлеба.

Я все равно люблю Депардье, хоть он и сбежал от нас. Он, как большой ребенок, мотается по миру - ищет, где ему будет лучше. Где не обидят, где будут искренне любить.

Между прочим, Жерар прописан теперь в Новосибирске. Из Саранска выписался. Там его искали судебные приставы за долг в 6600 рублей. На полном серьезе. Говорят, техническая накладка произошла. Но Жерар уже убежал.

Он сейчас в Северной Корее, на юбилее Ким Чен Ына по случаю 70-летия образования КНДР, и уже очень очень хочет обняться с Эрдоганом, и чтобы тот самолично вручил ему турецкий паспорт. И подарил что-нибудь - квартиру, землю, кальянную, быть может.

Если разрешено двойное и тройное гражданство, паспортов должно быть как можно больше. Жерару никто не сказал, что для этого и из России выезжать не надо. В рунете полно сайтов, которые почему-то работают себе, и никто им не мешают - делают за деньги паспорта всех стран мира. И турецкие тоже. Хочешь - любой паспорт слепят за деньги. Конечно, через границу с ним летать нежелательно. Но такая услуга имеется. Эдакая криминальная свобода, конечно, пугает. Вот Жерар и убежал от нас, из России. Но обещал вернуться. Не как Терминатор. «Айл би бэк». А как добрый Карлсон. Мы его ждем же всегда, правда? Да и дом нужно достраивать. Недавно туда залезли воры - а на стройке шаром покати.

Автор: Андрей Егоров. RovegoSteb Channel,Telegram

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