Женщины из психодиспансера как пушечное мясо

Таких людей называют наркоманами войны – «адреналинщиками». Ощутив однажды эйфорию от пережитой опасности в бою, он уже не может остановиться. Им начинает двигать какая- то внутренняя энергия, толкающая в поисках адреналина снова и снова идти на риск, чтобы заново пережить это чувство. Война становится неотъемлемой частью жизни, и он кочует из конфликта в конфликт.

Александр Байбаков - боец разведроты «Мангуст» вооруженных сил ЛНР. Как принято у разведчиков много о себе не рассказывает, и какая это для него война ведает лишь он и Господь Бог. Сказал лишь, что родом из России и приехал на Донбасс защищать людей от возрождающегося неофашизма на Украине.

В Луганске вступил в подразделение специального назначения «Мангуст» которое стало костяком создаваемого батальона «Заря» - первого добровольческого подразделения в ЛНР, где взял позывной «Бабай».

Трудностей было много, не было почти оружия, а главное времени на подготовку неопытных бойцов и азы воинской науки новобранцам приходилось проходить непосредственно на передовой

В начале лета 2014 основная задача стояла не пропустить ВСУ в Луганск, который на тот момент находился почти в полном окружении. Что творилось тогда в городе трудно описать сейчас. Луганск постоянно подвергался обстрелам, люди сидели в подвалах, не было света и воды. Три раза приходили панические слухи, что нацгвардия Украины прорвала оборону и вот-вот окажется в Луганске. Многие в панике покинули город, был эвакуирован госпиталь с ранеными ополченцами.

- Наша задача - диверсии, тихо пришли, сделали свое дело и тихо ушли, - рассказывает Байбаков. – Была информация о переброске техники противника. На перекрестке Павлова заложил взрывчатку и ждем. Из-за поворота показалась колонна украинской техники. Произвели, как положено подрыв, и даже сами не ожидали эффекта, зрелище было потрясающее.

Позже они узнали, что на этом участке готовился прорыв, и эта диверсия сорвала планы врага.

Аэропорт

Луганский аэропорт - крепкий орешек, оборонительные позиции здесь были очень удачные – бетонные бункеры со стенами метровой толщины, построенные еще в советское время, а сам ЛАП находится на возвышенности.

Летом 2014 его очень долго не могли взять, и ополчение несло тяжелые потери. «Мангусты» были лучшей штурмовой ротой в ЛНР, и было принято решение задействовать их.

«Нас привезли и под прикрытием градов мы высадились скрытно, пробрались на кукурузные поля и пошли в атаку. Впереди шла группа Вагнера за ними танки, а за танками, растянувшись цепью, пошли мы. К сожалению, на тот момент саперы еще не отработали и мы не знали, что впереди минные поля. Начали работать снайперы, и пришлось залечь. Потом появились «укроповские» самолеты и начали нас обстреливать. Пришлось отойти», - вспоминает Бабай.

Сейчас о тех событиях он рассказывает спокойно и с улыбкой, но тогда он даже не успел понять, как оказался в настоящем пекле. Как перед ним загорелся танк, упал с криком раненый товарищ и он ползком оттащил его за дымящуюся броню. А потом взрывы, мгновенная вспышка и море огня растеклось перед глазами. Послышалась команда отходить, но как встать, когда снайпера не дают даже приподнять голову.

Нет, он не боялся за себя, первая мысль была «нельзя бросить товарища, но я его один не дотащу». Метрах в пятнадцати, справа, еще кто-то, кажется «Грозный» - не важно, кричать бесполезно стоит невообразимый шум и Байбаков знаками дает понять «здесь раненый, помоги».

Каким-то чудом в долю секунды «Грозный» оказался рядом, раненого взяли под руки и под прикрытием отходившего танка покинули этот ад. Осознание происшедшего пришло лишь в расположении, что они были на волоске от смерти и лишь неведомая сила сохранила.

Командование учло все просчеты и следующей атакой они взяли аэропорт.

- Мы зашли и посмотрели их бункеры, там телевизоры, освещение, там можно было находиться долго-долго и держать оборону. Бункера были построены добротно и их не «градом» не более крупным калибром взятьбыло невозможно.

- А почему тогда сдали?

- Потому, что на тот момент у них не оставалось выбора. Пищевое довольствие и снаряжение им перебрасывалось самолетами ИЛ-76 и это все скидывалось с парашютов, но после того как наши ребята стали сбивать самолеты подлетавшие к аэропорту они остались без БК (боекомплекта) и продовольствия. Им оставалось либо сдаться - либо умереть, но умирать им не захотелось, вот и сдались.

Среди захваченных в плен был полковник армии США. Его передали в штаб ополчения и дальнейшая судьба натовского офицера не известна

Присутствие натовских наемников на Донбассе не для кого уже не секрет. Киев в открытую демонстрирует как инструктора Североатлантического альянса тренируют украинских парней и проводят совместные учения, но есть другая категория лиц, так называемые солдаты удачи, спецподразделения различных ЧВК, использующие зону военных действий, как тренировочный полигон. Это специальные группы, которые приезжают сюда тренироваться, отточить свои боевые навыки и слаженность подразделений на неизвестной территории, в боевой обстановке. Как правило, они отрабатывали задание и уходили, в бой предпочитали не вступать. Но всякое бывало.

- В один из рейдов мы столкнулись с поляками, очень крепкие и хорошо подготовленные ребята. Они просто на нас случайно вышли из кустов, и завязалась рукопашная. Бой длился, может, минуты две, это в фильмах принято показывать, как размахивают ножами и ногами. В реальном бою все не так, нужно действовать быстро и эффективно. Тогда мы их положили всех, но и нам досталось хорошо, однако задание выполнили.

К иностранным «солдатам удачи» он не испытывает ненависти и даже отдает дань уважения как профессионалам, называя «коллегами».

«Они на чужой земле и воюют с чуждым для них населением, это я еще могу как-то понять. Но тех, кто за деньги убивает и издевается над собственным народом, я ненавижу. Немцы в 1941 не творили такого, что творят они здесь у нас - эти хуже фашистов».

Так Бабай называет представителей националистических батальонов, проводя четкую грань между ними и солдатами ВСУ.

- ВСушники там, в основном, простые мужики, призванные по мобилизации, многие из которых не хотят воевать. А вот «нациков» у нас приказ в плен живых не брать. У них соответствующий приказ - не брать «мангустов», - подчеркивает Бабай. И к тому есть основания.

В поселке Хрящеватый боевики «Айдара» загнали всех местных жителей в церковь и держали трое суток без пищи и воды. После его освобождения, люди со слезами на глазах рассказывали об истязаниях.

Они объявили себя рабовладельцами и жителям так и говорили «вы будете у нас рабами», а многие даже сделали нашивки на груди «рабовласные»

Однажды ночью на позициях бойцы услышали женский голос, доносившийся с лесополосы, за которой располагались позиции ВСУ. Группа «Бабая» скрытно выдвинулась в этом направлении, и они увидели трех женщин, которых отловили и доставили.

Оказалось, что накануне их вывезли из местного психоневрологического диспансера, накачали наркотиками и отправили в сторону позиций ополчения, зная, что там стоят мины и растяжки, видимо, с целью обнаружить их.

Дебальцево

В боях за Дебальцевско-Углегорскую агломерацию украинская армия проявила хорошую выучку и сплоченность, самоотверженно обороняя укрепленные рубежи. Победа досталась ополчению ценой больших потерь, а иначе и быть не могло, ведь там сражаются такие же русские парни, а русские воевать умеют.

Город находился почти в полном окружении, и захлопнуть котел вокруг Дебальцево не давала одна высотка с хорошо оборудованными позициями. Уже было предпринято 14 атак, все по одному и тому же сценарию, которые стоили жизни примерно 1000 ополченцам.

Людей сковал животный страх и тогда многие стали отказываться выполнять приказ и идти на штурм

На подступах к городу поступила команда зачистить промзону и закрепиться на ее окраине. Собрали сводную роту, в которую вошла группа их группа 12-ти «мангустов» и под прикрытием бронетехники выдвинулись в заданном направлении. Группа Байбакова и еще 12 человек шли по центру, остальных пустили по краям отрезать возможные «клешни», чтобы не попасть в окружение. Бой был ожесточенный, но им удалось вытеснить противника за пределы промзоны и выйти на заданный рубеж. Задание было выполнено, оставалось лишь закрепиться и ждать подкрепления. Но тут лихие головы из сводной группы окрыленные успехом решили продолжить наступление, и тут же напоролись на пулемет. Там оказалось здание, в котором хорошо оборудована огневая точка, несколько пулеметов и еще техника.

- Когда прозвучали первые выстрелы, нашим пацанам пришлось выскакивать и отвлекать огонь на себя, чтобы те смогли отойти. Шестерых мы тогда спасли, а шестеро их парней остались там. Наше подразделение закрепилось на этом пятачке и вызвало огонь на себя. Если бы было нас побольше, то, конечно, штурмовали бы это здание. А так нас на тот момент осталось 16 человек. Было еще, правда, 90 сзади, но они плохо подготовлены, поэтому им поставили задачу не дать нас окружить. Мы ждали ответных действий, но их не последовало, видимо они не знали нашей численности и поэтому не стали атаковать.

Утром подошло подкрепление, и начался штурм города. Артиллерия удачно отработала данные группой Байбакова координаты, и ВСУ, не оказывая особого сопротивления, оставили разрушенные позиции. Бой переместился в городскую черту, где его группа сразу попали под перекрестный огонь противника, засевшего в зданиях, с поддержкой минометов и снайперов, вынудивший ополченцев отступить под прикрытием бронетехники. По выявленным огневым точкам врага вновь отработала артиллерия и снова пошли на штурм.

- Мы были подготовленная группа, у каждого свой опыт ведения боя в городских условиях и плюс каждый знал, как работает снайпер, поэтому снова обошлось без потерь. Помню, подходит дедушка: «Сынки, у нас на чердаке снайпер сидит, пойдем, покажу». Через соседний подъезд мы вышли на крышу пятиэтажки и через нее попали на чердак где лежал снайпер, который был сразу уничтожен.

С взятием Дебальцево окончилась активная фаза боевых действий. Война перешла в позиционную стадию сидения в окопах, и Байбаков решил оставить службу, тем более что налаживалась личная жизнь, и в Луганске его ждала невеста, и сейчас он пытается вписаться в мирную жизнь.

- С моими навыками я могу быть опасным человеком, поэтому приходится себя контролировать, что бы случайно не применить их в мирной жизни. Многие из нас побросали употреблять спиртные напитки потому, что стали бояться за последствия своих действий. В основном на гражданке ты ходишь, улыбаешься, строишь из себя дурачка, который ничего не умеет. Когда тебя случайно увидят в форме, рассказываешь, что был писарем при штабе и нигде не воевал. Об этом ненужно знать окружающим, достаточно того, что знают твои боевые друзья.

Сейчас он живет тихой и неприметной жизнью простого обывателя в Луганске и не чем не выделяется в толпе. Улыбчивый и дружелюбный, в общении не многословен, из-за чего многие считают его застенчивым человеком, но стоит присмотреться поближе, и ты увидишь упругую осанку, за которой скрывается тренированное тело, а твердый взгляд выдает уверенного в своих силах, волевого человека.

Автор: Андрей Незваный