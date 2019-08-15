Как три женщины легендарный монастырь спасали

«Русская Планета» вспоминает историю легендарного Стефано-Махрищского монастыря, который горел и был не единожды разграблен, но возродился благодаря трём монахиням и ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

Монахи ушли в леса

XIV век на Руси выдался беспокойным. Киевский престол шатался, чем пользовались и орды захватчиков – с севера да с юга, и князья, которые с азартом ринулись брать себе столько суверенитета, сколько могли. В условиях постоянных войн – междоусобных, или извне кто придёт – города сжигали дотла, вместе с монастырями и всем, что в них находилось. Тогда-то и появились на Руси монахи-подвижники. Желая продолжать дело служения Богу, они уходили в глухие леса. Там, где враги не достанут, и никто не будет отвлекать от молитвы. А впоследствии именно благодаря этим монахам началось возрождение Руси и освобождение её от ига. Но это случилось позже…

Таким был один инок из Киева. Его мирское имя летописи не сохранили, но известно, что он принял пострижение с именем Стефана в Киево-Печерской обители.

Так бы и служил инок Стефан в стенах родимой обители, да только в 1320 году Киев захватили литовцы и устроили гонения на православных. Многие священники были вынуждены бежать.

Где укрыться, в то время было известно: конечно же, на севере. Так Стефан добрался до Москвы, в которой в ту пору царствовал князь Иван Красный, он же Иоанн Кроткий, сын Ивана Калиты и отец будущего спасителя Руси Дмитрия Донского. Инока приняли при дворе князя, да только не хотел он оставаться в городе, хотя мог бы сделать там хорошую карьеру и стать духовником какого-либо знатного лица, и испросил Иоанна дозволить ему монашествовать в пустыни, где-нибудь в московских пределах.

Преподобный Стефан Махрищский

Князь любезно разрешил, и Стефан отправился в обитель Сергия Радонежского: к тому моменту пустынь уже успела превратиться в настоящий монастырь. Но и там оставаться не пожелал, и ушёл дальше в леса, чтобы в уединении молиться Богу.

Нашёл он тихое место в лесном урочище, которое в народе называли Махрище. И никого там не было на много вёрст вокруг. Срубил Стефан крест, соорудил простенькую келью, да принялся за труды свои праведные.

Покой длился недолго. Прознали местные жители про инока-затворника, что из самого Киева приехал. Да потянулись к нему за советом, за молитвой или благословением. А были и те, кто просил Стефана дозволить жить рядом с ним и молиться. Он не смог отказать никому. Так и начала свою жизнь Махрищская обитель.

Тридцать три несчастья

Судьба обители выпала непростая: пожары, разорения… первое серьёзное испытание случилось ещё при жизни основателя Стефана. Один поселянин по имени Григорий, живший недалеко от Махрища, так захотел служить Богу, что отписал всё своё имущество – дом, земли – монахам, и сам принял постриг. Однако это очень не понравилось бывшим соседям Григория. Они решили, что хитрый Стефан и на их земли глаз положит, явились к настоятелю с дубинками и потребовали немедленно убираться куда глаза глядят.

Бог да простит вас, чада, и не вы это злобствуете, но лукавый диавол

- сказал им Стефан и ушёл вместе с Григорием. Скитались они по вологодским землям, где основали ещё одну обитель, Авнежскую, по имени местного удельного княжества. Весть об обители дошла до Москвы, и Стефана вызвал к себе новый князь московский, Дмитрий Донской. Стефан отправился в Москву, оставив Григория настоятелем. Увы: когда-либо вернуться в Авнежскую обитель и встретиться с любимым учеником Стефану было не суждено. В 1392 году посланные Тохтамышем войска разорили обитель и убили всех, кто в ней находился.

Судьба распорядилась так, что свои последние годы Стефан провёл в родных Махрищах. Он сумел отпроситься у князя, а по приезду помирился с местными жителями – убедил их своим нравом кротким да смирением, что ничего из их земель братия не пожелает, а жить и трудиться можно всем вместе, во благо земель русских. Однако вскоре на долю обители выпали новые испытания.

Так случилось, что после кончины преподобного Стефана обители не очень-то везло с настоятелями. Первые два были достойными продолжателями его дела, но потом братия не считала нужным следовать Уставу, запустила дела, не заботилась о хозяйстве, и в конечном итоге в XV веке Махрище сгорело дотла. И трапезная, и кельи, и церковь, построенная лично Стефаном – всё было уничтожено огнём.

Почти полтора века обитель стояла в запустении. Там жили лишь несколько иноков, каждый так, как считал нужным. Но как-то ночью монахи заметили огонь, который шёл от гроба преподобного Стефана. Огонь появлялся каждую ночь, монахи собрались все вместе и принялись молиться. А вскоре в позабытую обитель приехал игумен из соседней Троице-Сергиевой Лавры. Узнав об огне, он наказал поставить над могилой Стефана часовенку, а позже, во время строительства каменной церкви, был вскрыт гроб первого настоятеля, из которого разлилось благоухание. Так были обретены мощи преподобного Стефана.

Новое несчастье обрушилось на обитель во времена Смуты. Польские интервенты захватили монастырь и полностью разграбили. Однако и после этого обитель возродилась: в конце XVII века она обзавелась каменной оградой, а также двумя каменными церквями. Жизнь в стенах обители закипела с новой силой. Но самое страшное испытание было впереди.

Сразу после революции 1917 года монастырь закрыли. Часть помещений отдали ткацкой фабрике, в других разместили детский дом и школу. В годы Великой отечественной войны разобрали два храма, а прочие здания постепенно ветшали и разрушались сами по себе.

Три монахини и один ликвидатор

Осенью 1993 года к руинам приехали три монахини во главе со старшей сестрой, Елисаветой (Жегаловой). Этим трём молодым женщинам удалось почти что невозможное: на месте руин возродить обитель в прежнем великолепии и даже лучше. Так Махрищская обитель стала женским монастырём. В этом нет ничего удивительного: в 90-е годы, когда монастыри начали возрождаться к жизни, было проще обустроить именно женскую обитель, да и женщин среди монахов было в ту пору больше.

Так началась современная история Махрищской обители. Благодаря самоотверженному труду монахинь удалось почти что невозможное: в полуразрушенные стены вернулась жизнь. А вскоре нашлись и те, кто, несмотря на то, что вырос в безбожные советские годы, твёрдо верил: без церковного возрождения у России нет будущего.

Монахини поняли, что своими силами возродить обитель им не удастся. И тогда они стали писать письма ко всем, кто мог хоть как-то помочь. На одно из таких писем откликнулся Эрик Поздышев, президент «Росэнергоатома»: когда-то он был директором Чернобыльской АЭС и лично руководил ликвидацией последствий катастрофы. Он прислал монахиням 100 тонн угля, хотя сёстры просили 3, и помогал обители в самые тяжёлые, посткризисные годы.

Под его кураторством удалось воссоздать жилой корпус и трапезные, заменить инженерные коммуникации, запустить котельную. Благодаря чудом сохранившимся чертежам от 1905 года, было решено воссоздать храм Стефана на прежнем месте. А в 1996 году, когда началось строительство Стефановского храма, среди руин прежнего фундамента рабочие обнаружили чудом сохранившийся гроб самого преподобного Стефана.

Новая жизнь

Поздышев поставил монахиням условие: открыть при обители детский приют. Дело непростое, и монахиням поначалу казалось, что они не справятся с этой задачей. Но Поздышев стоял на своём:

Стройте приют – и Бог вам поможет!

Так и вышло. Из стен детского приюта «Ковчег» вышел не один десяток ребят, которые нашли свою дорогу в большую жизнь.

Сейчас, глядя на изящную каменную ограду, любуясь искусной росписью стен заново возведённых храмов, верится, что все лихие времена остались позади. В обители постоянно живут и трудятся 80 сестёр. У монахинь есть иконописная и швейная мастерские, а также большое подсобное хозяйство – пасека, коровник, птицеферма и пастбища. Своим трудом сёстры обеспечивают всем необходимым и обитель, и приют, и многочисленных паломников, и туристов. А руководит обителью по-прежнему Елисавета, теперь игумения.

Но работы ещё много. Предстоит сделать росписи стен храма преподобного Стефана Махрищского, где ныне находятся его мощи. Все, кто желает помочь обители, могут пожертвовать на уставную деятельность или на детский приют здесь. Или приехать в гости: в монастыре рады паломникам, а монахини с удовольствием покажут вам живописные пруды с уточками и тенистые аллеи. Именно в таких местах понимаешь: пока жива память о великих наших подвижниках – жива и земля Русская.