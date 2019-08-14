Жданов прекратил голодовку и покинул Россию
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Жданов прекратил голодовку и покинул Россию

Незарегистрированный кандидат сообщил, что находится в поездке

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Иван Жданов прекратил голодовку и покинул Россию. Сначала об этом сообщил Telegram-канал «Рупор Мордора», а вскоре и сам Жданов. При этом из сообщения политика не ясно, в России он находится или нет.

«Сейчас я нахожусь в поездке и скоро обязательно вернусь, пусть срок ареста идёт. Проведу этот срок с большей пользой, в работе», – написал Жданов.

Случай Жданова примечателен тем, что суд назначил ему арест 10 суток, но правоохранительные органы не препроводили его в спецприемник после того, как он отбыл предыдущее наказание в виде 15 суток ареста.

«Мой юридический случай с арестом запутал юристов: я не нахожусь под арестом, но срок его продолжает исчисляться. Как так? Кодекс об административных правонарушениях не содержит такого основания приостановления ареста, как в моем случае: полиция просто не стала его исполнять», – отметил Жданов.

Ранее в знак протеста против отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД Жданов объявил голодовку, заявив о нежелании участвовать в судебном разбирательстве. При этом он все-таки подал апелляции в Мосгорсуд и Верховный суд РФ, чтобы опротестовать решение Мосгоризбиркома и правомерность ареста. Однако вскоре заявил, что в суд не явится.

Иван Жданов является директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и шел на выборы в его команде по 8-му избирательному округу. В коррупционных схемах неоднократно подозревали его отца Юрия Жданова, когда тот занимал пост заммэра Нарьян-Мара и возглавлял ненецкое отделение «Справедливой России». В первом случае историю удалось замять, а во втором дело о хищениях закрыли за истечением срока давности. На Ивана Жданова также заводили уголовное дело за уклонение от воинской службы, однако о ходе разбирательства сведений нет.

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События: общество
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