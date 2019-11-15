Жареный крокодил под русский майонез

Путешествия – это отличная возможность не только изучить достопримечательности других стран, но и получить эксклюзивный гастрономический опыт, попробовав местные блюда. По результатам опроса, проведенного метапоиском momondo.ru, более половины россиян именно на отдыхе готовы тратить денег на рестораны больше, чем дома. И 44% опрошенных стремятся посетить именно рестораны с национальной кухней, чтобы глубже погрузиться в местную атмосферу. Самыми смелыми среди российских гурманов оказались жители Москвы (60%) и Владивостока (58%). Больший интерес к традиционным блюдам других стран по сравнению с Россией проявили в Португалии и Австрии – вариант с дегустацией национальной кухни отметили 64% и 70% участников опроса соответственно.

Любимые национальные кухни путешественников

Несомненным лидером в рейтинге вкусовых предпочтений российских туристов стала итальянская кухня – ее выбрали 25% жителей нашей страны. Кухня стран Азии заняла 2 и 3 места: 7% россиян назвали любимыми японские блюда, в то время как китайские отметили 6% опрошенных. Такой же результат и классической французской кухни. Впрочем, практически треть участников исследования (31%) не стали ограничиваться одной национальной кухней, так как каждая из них представляет особенный интерес.

Обед заграницей: дорого или нет?

Немного больше 1 тысячи рублей придется выложить туристам за 1 блюдо в ресторане среднего класса в Риме и Милане. Таким образом, попробовать местную кухню дороже всего именно в популярной Италии. В поисках более низкого ценника на пасту и суп минестроне стоит отправиться в Палермо, где 1 порция любимого блюда в среднем стоит 644 рубля. Во Франции цены находятся на одном уровне с итальянскими, в столице Японии Токио одно блюдо обойдется путешественникам в 594 рубля, а Китай готов удивить туристов рекордно низкими ценами – в ресторане Пекина одно блюдо можно заказать всего за 273 рубля.

Что, если не рестораны с местной кухней?

Дегустировать национальные блюда не обязательно именно в ресторанах. У многих путешественников пользуется популярностью стрит-фуд: это гастрономическое направление готовы выбрать 26% процентов россиян. Примерно такой же результат у стрит-фуда и среди жителей других стран: 28% в Финляндии, 22% в Австрии и 21% в Португалии. Впрочем, не все туристы идут на поиски местной кухни в принципе: так, 35% участников опроса в России в путешествиях выбирают рестораны с привычным для них меню. Не меньшими «консерваторами» оказались бразильцы и чилийцы (48%), а также жители США (47%).

Но самым удивительным итогом российского опроса стал результат в 40% (наибольший среди всех стран-участниц исследования) у варианта с самостоятельной покупкой/приготовлением еды!