Из-за единороссов граждан начнут «помечать» отличительными значками

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Представители башкортостанского отделения партии «Единая Россия» стали инициаторами нововведения, касающегося «разделения» граждан на две категории – тех, кто получил вакцину от новой коронавирусной инфекции, и тех, кто еще не привился. Так вот первых в скором времени начнут награждать особым знаком отличия. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Известно, что идея пришлась по душе премьер-министру Башкирии Андрею Назарову. Он убежден, что значки «добавят вакцинации привлекательности», передает ufa1.ru.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подарит получившим прививку москвичам специальные карточки.