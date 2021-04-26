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Люди
Из-за единороссов граждан начнут «помечать» отличительными значками
26 апреля, 2021 12:14
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Представители башкортостанского отделения партии «Единая Россия» стали инициаторами нововведения, касающегося «разделения» граждан на две категории – тех, кто получил вакцину от новой коронавирусной инфекции, и тех, кто еще не привился. Так вот первых в скором времени начнут награждать особым знаком отличия. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Известно, что идея пришлась по душе премьер-министру Башкирии Андрею Назарову. Он убежден, что значки «добавят вакцинации привлекательности», передает ufa1.ru.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подарит получившим прививку москвичам специальные карточки.
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