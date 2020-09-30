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Власти Чехии приняли решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 5 октября. Он будет действовать 30 дней, говорится на сайте правительства республики.

Ограничения предусматривают запрет на массовые мероприятия (больше 20 человек) и переход школьников на дистанционное обучение.

По последним данным, всего с начала пандемии в Чехии быо зафиксировано почти 69 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами вируса стали 655 человек.