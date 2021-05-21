Из-за тяжелого положения в белорусской экономике граждане тысячами перебираются в Польшу

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Темы эмиграции белорусов в Польшу в 2021 году выросли в два раза. Только за четыре месяца этого года вид на жительство страны получили 5000 белорусов.

Большинство людей, выбравших Польшу для релокации, - это высококвалифицированные специалисты, включая айтишников.

Для сравнения, в сложном 2020 году Польша выдала белорусам чуть более 8 тысяч документов, а в 2019-м - около 9 тысяч.

Судя по темпам миграции, по итогам года на белорусов будет приходиться 15 тысяч видов на жительств, то есть рост составит почти в два раза, пишет «Наша Нива».

Польский эксперт по миграции Анджей Кубисяк объясняет миграцию белорусов тяжелым положением в белорусской экономике. В Польше работники тех же специальностей, что в Беларуси, получают в 2-2,5 раза больше.