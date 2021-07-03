Из-за спора родителя с экипажем «Победы» по поводу багажа ребенок улетел в Сибирь один
На борту самолета Сочи — Красноярск авиакомпании «Победа» произошел неприятный инцидент, из-за которого тринадцатилетней девочке пришлось лететь в Восточную Сибирь без сопровождения взрослых. Ее отца сняли с рейса из-за спора о ручной клади.
Как сообщил днем Telegram-канал Baza, отца с дочерью спокойно пропустили с ручной кладью на стойке регистрации. На борту члены экипажа попросили мужчину убрать портфель в багажный отсек, однако он не уместился туда из-за нескладывающейся жесткой ручки.
Мужчина начал возмущаться тем, что ячейки в самолете и аэропорту отличаются. Не желая вступать в конфликт, стюардесса вызвала правоохранителей. Мужчина принял решение покинуть самолет, его дочка осталась на борту одна.
Представитель «Победы» в беседе с РБК объяснил, что пассажир вел себя агрессивно, и по его вине вылет был задержан на полчаса.
«Хотя всего лишь ему нужно было разрешить сделать фото его ручной клади в рамках нашей внутренней процедуры», — посетовали в авиакомпании.