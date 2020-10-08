Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Из-за разногласий ФСБ и Минэкономики развитие сети 5G в России может остановиться

Марьям Ибрагимова
8 октября, 2020 17:14
1 мин
Фото: vladtime.ru
Фото: vladtime.ru

ФСБ и Минцифры требуют установки российской криптозащиты в базовых станциях, которые нужны для работы сетей нового поколения, в частности, 5G. Однако производители не хотят дорабатывать устройства под локальные требования.

Кроме того, против выступает и Минэкономики. В ведомстве уверены, что из-за таких требований в российских сетях 5G невозможно будет использовать зарубежное абонентское оборудование и базовые станции.

«Если эти требования будут приняты, 5G в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов и планшетов, чьи производители установят российскую криптографию, базовые станции связи зарубежных производителей тоже разрешат использовать лишь при внедрении российской криптографии в микросхемах», – приводит заключение Минэкономики «Коммерсантъ».

К слову, установка российской криптозащиты на уже действующие базовые станции обойдется операторам в 14 миллиардов рублей. Причем с вынужденной тратой придется столкнуться не единоразово, а каждые три года.

Представители Минцифры сообщили, что в настоящее время проекты приказов дорабатываются с учетом замечаний.

Ранее стало известно о реальном влиянии 5G на здоровье человека.

темы
ФСБ
5G
Минцифры
Минэкономики
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!