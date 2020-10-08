Из-за разногласий ФСБ и Минэкономики развитие сети 5G в России может остановиться

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ФСБ и Минцифры требуют установки российской криптозащиты в базовых станциях, которые нужны для работы сетей нового поколения, в частности, 5G. Однако производители не хотят дорабатывать устройства под локальные требования.

Кроме того, против выступает и Минэкономики. В ведомстве уверены, что из-за таких требований в российских сетях 5G невозможно будет использовать зарубежное абонентское оборудование и базовые станции.

«Если эти требования будут приняты, 5G в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов и планшетов, чьи производители установят российскую криптографию, базовые станции связи зарубежных производителей тоже разрешат использовать лишь при внедрении российской криптографии в микросхемах», – приводит заключение Минэкономики «Коммерсантъ».

К слову, установка российской криптозащиты на уже действующие базовые станции обойдется операторам в 14 миллиардов рублей. Причем с вынужденной тратой придется столкнуться не единоразово, а каждые три года.

Представители Минцифры сообщили, что в настоящее время проекты приказов дорабатываются с учетом замечаний.

Ранее стало известно о реальном влиянии 5G на здоровье человека.