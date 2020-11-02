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Из-за повышения температуры Мирового океана рыба стала опасна для жизни

Артем Денисов
2 ноября, 2020 06:20
2 мин
рыба
Фото: pixabay.com

Ртуть содержится в некоторых видах рыбы, выяснили эксперты.

Согласно исследованию Гарвардского университета, из-за повышения температуры Мирового океана фиксируется увеличение концентрации ртути в рыбах и моллюсках.

По словам специалистов, ртуть наносит вред неврологической системе только в том случае, если ее употреблять в больших дозах. Как правило, этот химический элемент содержится в крупных хищниках.

Не смотря на то, что во время процесса приготовления рыбы выводится большая часть ртути, испанское агентство по безопасности пищевых продуктов не рекомендует употребление рыбы-меч, а также акулы и тунца детям и беременным женщинам. Также к обогащенным ртутью рыбам эксперты отнесли скумбрию, щуку и кита, сообщает «ИноСМИ».

Ртуть — природный химический элемент, который присутствует в воздухе, воде и почве. Для организма человека он токсичен.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, какая рыба является самой полезной для здоровья.

По его словам, наиболее полезной является рыба из северных водоемов: треска, минтай, пикша, камбала, селедка. В ней содержится большое количество непредельных кислот, так называемая омега-3.

темы
здоровье
еда
рыба
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