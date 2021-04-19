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Люди
Из-за постящихся куриные тушки упали в цене
19 апреля, 2021 08:34
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Pixabay
Последние несколько недель производители стали снижать цены на курицу.
Как заметили в Национальном союзе птицеводов, все из-за того, что люди постятся и не покупают куриное мясо. Правда, пока это не сильно сказалось на рознице. Но теперь не понадобится государственное регулирование цен, пишут «Известия».
Ранее в России подготовили проект постановления правительства о продлении соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло. В нем названы новые сроки регулирования соглашения между поставщиками и ритейлерами.
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