Известный российский артист найден мертвым в собственной квартире

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Сегодня стало известно о смерти российского актера Алексея Артамонова. Тело бездыханного артиста было обнаружено силовиками в его собственной квартире на проспекте Вернадского в Москве. Артамонов скончался сидя в кресле. Причина смерти специалистами пока не называется, но криминальная версия случившегося точно не рассматривается.

По словам крестника артиста, актера Николая Сирина, Артамонов перестал выходить на связь пару дней назад. Забеспокоившись, он обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские вскрыли замок и, зайдя в квартиру, обнаружили труп мужчины, который пролежал в квартире несколько дней, передает «МК».

Артисту было 62 года. Особую славу ему принесли роли в сериалах «Глухарь-3», «Мосгаз», «Час Волкова».