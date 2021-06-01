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Известный российский актер отказался от госпитализации бесплатной «скорой»
1 июня, 2021 01:34
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Российскому артисту Александру Збруеву понадобилась помощь врачей.
Актера увезли на платной «скорой», так как от госпитализации бесплатной он отказался. Збруев вызвал медиков из-за высокого давления. Московские медики не стали забирать актера в больницу. Збруева увезла платная скорая помощь.
По другим данным, актер лег в больницу на плановое обследование, сообщает телеканал «360».
Прошедшей зимой актер был госпитализирован с пневмонией. Компьютерная томография легких показала поражение 16%.
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