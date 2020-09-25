Израиль ввел запрет на выезд из страны

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Министр транспорта Израиля Мири Регев сообщила, что власти ограничили вылеты из страны из-за COVID-19.

«Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя», - заявила министр.

При этом, въезд в Израиль для граждан страны останется открытым, передает «Интерфакс».

Ранее Израиль стал первой страной, которая ввела повторный тотальный карантин.