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Общество
Израиль ввел запрет на выезд из страны
25 сентября, 2020 17:01
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Pixabay
Министр транспорта Израиля Мири Регев сообщила, что власти ограничили вылеты из страны из-за COVID-19.
«Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя», - заявила министр.
При этом, въезд в Израиль для граждан страны останется открытым, передает «Интерфакс».
Ранее Израиль стал первой страной, которая ввела повторный тотальный карантин.
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