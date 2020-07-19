Изнуренные жарой челябинцы провели молебен о дожде и это сработало

Общество

Фото: i.obozrevatel.com

Накануне на Южном Урале в домовом храме великомученика Пантелеимона Целителя с одобрения митрополита Челябинского и Миасского провели молебен о ниспослании дождя.

В последнее время в Челябинской области температура воздуха стабильно превышала 30 градусов, что изрядно утомило местныж жителей. Спустя несколько часов после проведения молебна ГУ МЧС России по региону начало рассылать сообщения о предстоящем дожде.

Ночью на уральцев действительно обрушился мощный ливень. Сегодня синоптики и вовсе прогнозируют сильные грозы на ближайшие дни.