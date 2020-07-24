Изнасиловавший женщину в её собственной квартире курганец предстанет перед судом

Общество

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В Курганской области перед судом предстанет 35-летний житель Сафакулевского района. Его обвиняют по целому ряду статей, включая изнасилование и похищение паспорта.

По данным регионального СК, в конце весны, подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, проник в дом к незнакомой женщине и изнасиловал её, предварительно избив.

Покидая квартиру, преступник забрал паспорт женщины. Задержать мужчину удалось благодаря слаженным действиям оперативников.

Как сообщает Znak.com, мужчина, по итогам ходатайства со стороны следствия, был заключен под стражу решением суда.