Изменения климата приведет к исчезновению целого государства уже к концу века

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Власти Мальдив бьют тревогу: государство может исчезнуть из-за изменения климата. Большая часть поверхности островов, на которых расположена страна, едва превышают 1 метр над уровнем моря.

Острова погружаются под воду и могут исчезнуть уже к 2100 году, если мир не начнет быстро и согласованно бороться с изменением климата. Об этом заявила министр Мальдив по вопросам окружающей среды Аминат Шона.

На сегодняшний день поверхность 80 процентов из 1190 островов особенно уязвимы перед возможным повышением уровня океана, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ученые считают, что к 2100 году уровень Мирового океана может подняться на 1,1 м. Мальдивы, где самая высокая точка архипелага всего 2,4 м над уровнем моря окажутся в числе наиболее пострадавших стран.

Мальдивы – тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из более чем тысячи коралловых островов. Оно славится своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами. Население страны насчитывает более 340 тысяч человек.

Глобальное потепление все больше захлестывает мир.