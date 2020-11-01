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Общество
Изголодавшимся по другим культурам россиянам открыла двери Япония
1 ноября, 2020 09:04
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В России приняли решение о возобновлении с ноября авиасообщения с Японией. Рейсы будет выполнять «дочка» «Аэрофлота», а также сама авиакомпания.
Ключевым в принятии подобного решения остается принцип взаимности. Кроме того, по данным оперативного штаба, страна соответсвует выдвинутым критериям. В частности, прирост числа заболевших не превышает одного процента за 14 дней.
Как передает РИА «Новости», всего будет запущено три рейса в неделю. Два из Москвы будет выполнять «Аэрофлот», а из Владивостока будет летать его дочерняя компания «Аврора».
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