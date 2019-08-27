Избранники судьбы

В России установлен геронтологический рекорд - по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 тысяч 582 человека, которым больше ста лет. Абсолютное большинство среди них – женщины: 70 процентов.

До 2011 года численность долгожителей в стране постоянно менялась - то повышалась, то снижалась. Но затем этот показатель пошел вверх. И достиг рекорда, о котором сказано выше.

Впрочем, увеличение числа долгожителей – вовсе не означает, что общая продолжительность жизни в России увеличилась. К примеру, известно, что многие мужчины не доживали до пенсии, когда она назначалась в 60 лет. А теперь, когда ее порог отодвинулся, льготами наверняка воспользуются еще меньше представителей сильного пола. Да и какой он сильный, если не в силах выдержать стрессы, переживания, алкогольные возлияния и пребывания в табачном дыму.

Долгожители – особая каста, редкая порода людей. И живут они не только в горах Кавказа, но и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в других уголках страны. И ведь ни скажешь, что все они - аскеты, сторонники здорового образа жизни. Нет, они не сидели на диетах, не берегли нервы, выпивали и покуривали. Многие жили скудно, питались кое-как. Пережили страшную войну с ее невзгодами: холодом, голодом, болезнями, ранениями.

Долгожители и сами не могут ответить, почему они живут долго. Лишь пожимают плечами, воздевают руки к небу или загадочно улыбаются. Но тут все просто – такими их создала природа. Вернее, крепко сколотила - на целый век с запасом прочности. И нет никакой логики в том, что именно они живут долго, а не те или другие, с похожей средой обитания.

Теория бессильна, рецепты – тоже. Сколько отмерено человеку, столько он и проживет. Конечно, надо больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе, не злоупотреблять Часто бывает, что люди аккуратно следуют заветам, садятся на диеты и вдруг… В общем, всякое бывает.

В Советском Союзе в большом почете был академик Александр Богомолец, написавший книгу «Продление жизни». Ученый говорил: «Я взял старость в осаду». Или: «Я нашел лазейку в броне, окружающей смерть».

Богомольца вызвал Сталин и спросил: «Сколько может прожить человек?» Ученый испугался и ответил: «150 лет, товарищ Сталин». Вождь заметно взбодрился – ему было чуть больше шестидесяти. Он очень надеялся, что Богомолец изобретет эликсир долголетия для советских людей. Но сначала, конечно, для него.

Богомольца уважали, награждали – дали целый институт с квалифицированными сотрудниками. Академик очень старался, но вдруг умер. Ему было 65 лет. Когда Сталину доложили о смерти Богомольца, он выругался: «Жулик! Всех надул!» И не удалось вождю получить эликсир долголетия – он скончался, когда ему было 73 года…

Жизнь обитателей Кремля, людей из окружения вождя, была комфортна, удобна. Питание отменное, лучшие врачи - под боком. Да что толку? Соратники вождя нередко болели и жили недолго. К примеру, член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Жданов умер в 52 года, первый секретарь Московского обкома ВКП(б) Александр Щербаков скончался, когда ему не было 44-х лет. Скорбный час коменданта Кремля, начальника личной охраны Сталина Петра Косынкина пробил в 48 лет.

Впрочем, были исключения. «Железный» нарком путей сообщения Лазарь Каганович немного дотянул до 98 лет. Немного меньше прожил бывший глава Совета комиссаров СССР Вячеслав Молотов. Впрочем, на то они и были пламенными, жизнелюбивыми большевиками..

Долгожители в России были с давних времен. Француз Жак Маржерет, капитан наемных войск при Борисе Годунове и при Лжедмитрии I написал книгу «Состояние Российской державы и Великого княжества Московского в 1606 году». В ней он писал: «Многие из русских доживают до 80, 100, 120 лет, и только в старости знакомы с болезнями. За исключением царя и главнейших вельмож, никто не признает лекарств. Многие лекарства находят даже нечистыми, пилюли принимают весьма неохотно, промывательное же, мускус, выхухоль и другие подобные средства ненавидят…»

Теперь обратите внимание, как простой народ по наблюдениям Маржерета исцелялся: «Чувствуя себя больным, простолюдин обыкновенно выпивает добрую чарку водки, всыпав в нее заряд ружейного пороха или смешав напиток с толченым чесноком, и тотчас идет в баню, где в сильнейшем жару потеет часа два или три. Так лечится простой народ от всех болезней…»

К слову, некоторые так поступают и сейчас. Только без заряда ружейного пороха и толченого чеснока. И живут себе. И может даже долго проживут.

Раньше долгожителей никто их не считал. И обращали на них внимание лишь изредка, по случаю. Например, Пушкин. Александр Сергеевич рассказывал, что встретил 160-летнего казака, который помнил бунт Разина и Пугачева.

Впрочем, может, старик малость приврал или что-то запамятовал? Может, у него уже был Альцгеймер в закрытой форме? Потому что саму болезнь еще не открыли - ведь психиатр Алоис Альцгеймер еще не родился…

Накануне 100-летия Отечественной войны в России решили отыскать очевидцев и участников тех событий. Было выявлено 25 здравствующих очевидцев нашествия Наполеона на Россию, в том числе 14 участников боевых действий. Это были 108-летний Иван Зорин (где проживал, неизвестно), 111-летняя Надежда Сурина (жила в Москве, на Полянке), 139-летний Родион Медведев (жил в Орловской губернии).

Еще один русский Мафусаил - Павел Толстогузов из Тобольской губернии, который участвовал в Бородинском сражении. Ему в 1912 году было 117 лет. Старик плохо видел и слышал, но при этом, по свидетельству современников, был «достаточно бодрым» и «отличался ясной памятью».

Среди других долгожителей, давших отпор супостату, были 122-летний отставной фельдфебель Аким Войтинюк из Бессарабской губернии; 116-летний солдат Кореневский из Витебской губернии; 110-летний крестьянин Гордей Громов из Могилевской губернии; его ровесник и земляк крестьянин Жеррилов; 109-летний крестьянин Ефим Кобылин из Томской губернии.

Обозревая состав ветеранов войны 1812 года, журналист Владимир Белинский обратил внимание, что «все эти люди неинтеллигентные и необразованные - по преимуществу крестьяне, и что дворян среди них вовсе нет (тот факт прискорбный для нашего дворянства, не сумевшего сберечь ни богатств, ни даже здоровья)».

То-то же! Простые люди были не избалованы, не излишествовали: вставали рано, ложились не поздно, питались сдержанно. Может, и не такие крепкие были и не очень здоровые. Но качались, скрипели под ветрами испытаний, как старые дубы. Клонились, но не склонялись. Потому и долог был их жизненный марафон. А те, кто пребывали в неге, роскоши, холили себя и лелеяли, не выдерживали, рано сходили с дистанции.

Может, в России особая, неповторимая среда обитания – не изученная и не изведанная? Жаль только, что в нее попадают не все, а лишь немногие. Но по какому принципу она, судьба выбирает? Вот бы кто узнать, продолжил бы дело незабвенного академика Богомольца!

Вернемся в наше время, где почтенных долгожителей немало. Вспомним людей не рядовых, а известных, чье имя было на слуху с давних пор. Тех, кто здравствуют много десятилетий, радуясь солнцу, буйству природы, детским улыбкам и многому другому, что дарит нам жизнь. Эти люди повидали немало и знают многое, но почему эта самая жизнь оказалась так благосклонна, опять же не ведают.

Ирине Александровне Антоновой – человеку высочайшей культуры, искусствоведу, многолетнему директору Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, лауреату двух Государственных премий РФ, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» - 97 лет.

Народная артистка СССР, Вера Кузьминична Васильева верой и правдой служит московскому Театру сатиры уже семь (!) десятилетий. Она и сейчас, в свои 93 года выходит на сцену, собирая пылкие овации. Ее дебют в кино состоялся 72 года назад - в 1947 году в фильме «Сказание о земле Сибирской». Рассказывали, что Сталин, увидев ее на экране, сказал: «Где вы нашли эту прелесть?» После этих слов ей присвоили Сталинскую премию…

Другая народная артистка СССР - Инна Владимировна Макарова на год моложе коллеги. И она – лауреат Сталинской премии. Ей вручили награду за исполнение роли комсомолки Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия», вышедшем на экраны в 1948 году. Макарову и сейчас приглашают на съемки, но она чаще всего отвечает отказом. «Просто не хочу тратить жизнь неизвестно на что, - объяснила она. - Зачем? Я работала с такими режиссерами, как Герасимов, Зархи, Хейфец, Пудовкин, - и после этого иметь дело с малограмотными людьми? Нет уж, простите».

Странное дело – средний возраст мужчин в России невысок, а долгожителей среди представителей сильного пола немало. Один из них - 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, боевой летчик, генерал-полковник Иван Дмитриевич Гайдаенко, в марте отметивший 100-летний юбилей. Он совершил около 300 боевых вылетов, был участником знаменитого воздушного боя, проведенного 15 июня 1942 года шестеркой краснозвездных истребителей с тремя десятками (!) вражеских самолетов. Наши пилоты с честью вышли из тяжелой ситуации - уничтожили девять немецких машин и сами обошлись без потерь.

На пороге столетия - генерал-полковник, Герой Советского Союза Василий Васильевич Решетников. Он совершил 307 боевых вылетов. Самолет Решетникова был дважды сбит. Впервые - в феврале 1942 года, рядом с линией фронта. Второй раз - над территорией, оккупированной врагом. Оттуда Решетникову пришлось выбираться больше недели.

В последний раз Василий Васильевич поднимался в небо более полутора десятков лет назад, когда ему было 83 года. На авиационном шоу в подмосковном Монино Василий Васильевич управлял американским бомбардировщиком «Б-25».

94-летний Виктор Иванович Балашов, диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народный артист России. Сражался на фронтах Великой Отечественной, трижды был ранен. Он был ведущим различных программ: «Голубой огонек», «Эстафета новостей», «Время», «Новости», «Победители». Вел репортажи с заводов, фабрик, из институтов, академий, больниц. Балашов первым сообщил гражданам СССР о триумфальном полете Юрия Гагарина в космос.

Еще одна легендарная личность - 99-летний Исаак Маркович Халатников - физик-теоретик, действительный член Российской академии наук, лауреат Сталинской премии. Халатников был учеником знаменитого Льва Ландау, работал вместе с ним над созданием атомной бомбы. После смерти учителя он создал и много лет возглавлял Институт теоретической физики имени Ландау.

Заслуженному мастеру спорта, международному гроссмейстеру Юрию Львовичу Авербаху – 97 лет. Он - автор более 50-ти трудов по шахматам.

Авербах был одним из сильнейших шахматистов Советского Союза, становился чемпионом страны – в далеком 1954 году. «Человеческая особенность состоит в том, что не только физическая энергия тела строго ограничена, но и нервная, - говорил Юрий Львович. - Я это понял и в сорок лет ушел из профессиональных шахмат. А противоречие состоит в том, что разум-то продолжает развиваться! И человек может продолжать постигать мир. Я продолжаю работать и не жалуюсь на одиночество».

Не только в России, но и во всем мире известен 98-летний Егор Кузьмич Лигачев, бывший член Политбюро ЦК КПСС, автор крылатых фраз: «Чертовски хочется работать!»; «Борис, ты не прав (обращенной Ельцину в бытность его работы первым секретарем Московского горкома КПСС)!» Он был активным участником антиалкогольной кампании, начатой в мае 1985 года.

Однажды в разговоре с главным редактором журнала «Огонек» Виталием Коротичем Лигачев произнес короткий монолог, который можно считать историческим: «Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!»

«Мамонтами» - разумеется, уважительно, вполне можно считать всех перечисленных долгожителей и тех, кто остался «за кадром». Вот с кого надо брать пример! Не только потому, что они столько прожили, но и от того, что немало совершили.