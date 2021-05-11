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Избившим до смерти украинца португальским полицейским придется проститься со свободой

Артем Денисов
11 мая, 2021 02:01
2 мин
Артем Денисов
11 мая, 2021 02:01
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Трое португальских полицейских, которые до смерти избили гражданина Украины, приговорены к тюремным срокам.

Мигранта Игоря Хоменюка задержали, поскольку у него не было визы, его собирались депортировать. Согласно следствию, украинца избили полицейские, сломав ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В ходе суда, начавшегося в марте 2020 года, прокуратура сняла обвинения в убийстве, оставив в силе обвинения в преступлениях против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших смерть. Сами подсудимые заявили о своей невиновности.

Судья заявил, что смерть мужчины стала прямым следствием действий полицейских, однако их намерением не было убийство. Двое обвиняемых получили девять лет тюрьмы, еще один - семь, сообщает РИА «Новости».

Гибель Хоменюка спровоцировала громкий скандал в Португалии. В декабре 2020 года глава Службы по делам иностранцев и границам была вынуждена уйти в отставку.

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