Избивший во время стрима девушку блогер отделался исправительными работами и нелепой выплатой
Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Андрея Бурима (известного как Mellstroy) к шести месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства за избиение девушки во время стрима. Нападение произошло в октябре 2020 года на вечеринке в «Москва-Сити».
В ходе праздника молодой человек вступил в конфликт с 19-летней блогершей Аленой Ефимовой и ударил ее головой об стол, транслируя происходящее на стриме. На данный момент запись случившегося была удалена.
Девушка обратилась в полицию, против Бурима завели дело по 116 статье Уголовного кодекса («Побои»). Обвинение запросило для блогера полгода исправительных работ с удержанием пятнадцати процентов зарплаты в пользу государства. Суд решил, что хватит и десяти.
Кроме того Бурим должен выплатить Ефимовой 72, 5 тысячи рублей, пишет «Новая газета» (пока еще не признана экстремисткой и разрешена в РФ).