Избавление от зависимости: Почему Россия так нуждается в Западе

Странные вещи творятся в нашей стране. Дорогие зарубежные партнеры последовательно ужесточают санкции против России, но при этом их бизнес спокойно получает у нас многомиллиардные прибыли. Неужели он и впрямь незаменим?

Россия и Запад – тема вечная. Нужны мы друг другу или нет, партнеры мы или противники, где место России в вечном противостоянии Запада и Востока – вопросы не только философско-цивилизационные, но и вполне практические.

Forbes опубликовал рейтинг наиболее крупных по обороту и прибыли зарубежных компаний, работающих в России. Первая десятка выглядит сейчас так:

«Ашан», также сеть магазинов «Атак». Французы испытывают ощутимые трудности по всему миру, так что Россия становится одним из ключевых рынков для ритейлера (9% общей выручки холдинга).

«Тойота Мотор» – тут без комментариев, один из крупнейших автопроизводителей мира. 2% выручки японцы получают в России.

«Дж.Т.И. Россия» – гигант табачной индустрии. В России выкуривается четверть всей прибыли Japan Tobacco International.

«ФМСМ» – это тоже табачники, легендарный Philip Morris International. Одна шестая выручки – от России, и это притом что сигареты в нашей стране исключительно дешевы по мировым меркам.

«Фольксваген Груп Рус», как и «Тойота», имеет от нас символические 2%.

«Леруа Мерлен Восток», продавец моделей бытовой ремонтной техники и отделочных материалов, почти идентичных настоящим. 16% выручки – в России.

«Пепсико Холдингс», напитки как полезные, так и вредные. 6% своих денег зарабатывает у нас.

«Киа Моторс Рус» – популярные недорогие машины, 8% от мировой выручки. Кстати, в Топ-10 она буквально ворвалась, вытеснив компанию МУМТ, более известную как British American Tobacco.

«ИКЕА» – относительно дорогой мебельный ширпотреб средней паршивости, тоже 8%.

«Метро», еще один ритейлер, каждый десятый заработанный им доллар – из России.

Кто все эти люди?

Итак, что мы здесь видим? Географически все просто: Запад плюс Япония и Корея, строящих свою экономику по тем же самым принципам.

Четыре сети гипермаркетов. Что в их деятельности такого уникального, неподвластного русскому уму, сказать сложно. Безусловно, определенные технологии торговли – вещь важная и интересная, но по большому счету, именно гипермаркеты убивают фермерство и привычную для Руси ярмарочную купеческую торговлю. Дж. Гэлбрейт писал про это: «Небольшого розничного торговца уже поджидает WalMart, семейную ферму – гигантские предприятия по выращиванию зерна и фруктов, а также современные крупные производители мяса. Уж они-то постараются, манипулируя ценами и снижая затраты, довести их до банкротства». Из этих ритейлеров в лучшую сторону выделяется IKEA своими инновационными решениями, но всему, чему только можно было, мы у шведов уже научились.

Три автомобильные компании, и это еще не упомянут альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси», имеющий ощутимую долю в нашем «АвтоВАЗе» (в рейтинге участвовали лишь компании, более чем на 50% принадлежащие иностранцам). Россия добилась многого как в качестве собственной продукции, так и в локализации иностранных производств. Можно сказать, что в автомобильной промышленности достигнута та степень соблюдения национальных интересов, при которой иностранные конкуренты подбадривают нас, но не вытесняют.

Две табачные корпорации. К курению Россию пристрастил тот же великий модернист Петр I, и это была не лучшая его идея. Понятно, что спрос на сигареты в России огромен (вспомните «табачные бунты» 1990-го) и просто запретами решить проблему невозможно, но без транснациональных гигантов мы точно в состоянии обойтись.

Один производитель продуктов питания, главным образом напитков. Абсолютно не нужная России компания. Пить мы умели до создания «Пепсико» и будем уметь после ее крушения.

Таким образом, большинство указанных компаний нашей стране просто не нужны. Как же получилось, что они заняли столь серьезные позиции в русской экономике?

Краткая история зависимости

Не будем врать себе, Россия – страна технологически отсталая. Первым из крупных руководителей это осознал Петр Великий; он стал активно заниматься импортом технологий, промышленным шпионажем и скупкой умов. Можно по-разному относиться к деятельности этого монарха, но он, по сути, был единственным, кто понимал необходимость не только прикладной, но и фундаментальной науки. Впоследствии почти весь XVIII век, как минимум до смерти, возможно, умнейшего человека во всей истории России Михаила Ломоносова, финансирование науки поддерживалось сторонниками Петра Алексеевича, но к XIXвеку наше отставание вновь стало ощутимым. В глазах состоятельной публики «заграничное» четко означало «качественное», и несмотря на колоссальные усилия Николая I, избавиться от этого так и не удалось до Октябрьской революции.

Ранняя Советская Россия откровенно провозгласила путь на обучение у «буржуазных спецов», отдала огромные территории в концессии иностранцами, охотно сотрудничала с ними по техническим проектам, во многом повторяя петровские методы (особенно касательно шпионажа, чего уж там). Однако впоследствии, по мере роста напряженности в мире, эта тенденция ослабевала, а потом и вовсе уступила место войне с «низкопоклонством перед Западом». Термин сей появился еще в 1936 году, на время войны был убран в запас, а в 1947 году стал одним из наиболее употребительных в пропаганде и, к сожалению, в обвинительных заключениях.

Фундаментальную науку Иосиф Сталин попытался выстроить практически с нуля, но привычка к «ручному управлению» сыграла с ним дурную шутку. Трудно представить, чтобы Петр или его наследники объясняли Леонарду Эйлеру законы гидродинамики, а вот «вождь народов» сумел лично остановить развитие генетики и кибернетики. А ниспровергатель культа личности Никита Хрущев в этом смысле даже превзошел своего предшественника

Так что Леониду Брежневу уже не оставалось ничего, кроме как повернуться к Западу лицом – иначе отставание грозило стать безнадежным. Однако запрет на экспорт технологий в СССР действовал на полную мощность, да и нашей стране очень скоро стало совсем не до развития – пришло время делить советское наследие.

Неудивительно, что с 1989 до 2014 года иностранцы вместе с нашими соотечественниками увлеченно дербанили российскую экономику, а заодно старались занять самые прибыльные ее ниши. Только благодаря крупным международным конфликтам удалось до некоторой степени оттеснить их, но все же влияние зарубежных компаний на нашем рынке очень велико. И это даже если не брать многочисленные офшоры, на которых в какой-то момент, казалось, просто стояла земля русская.

* * *

Никакого экономического или технологического смысла в присутствии подавляющего большинства иностранных компаний в России нет. Единственная позитивная роль, которую они играют, – не дают совсем уж разжиреть отечественным монополиям. Поэтому борьба и с иностранным засильем, и с монополизмом должна вестись одновременно.

Русский пирог – большой пирог, его хватит на всех, если отогнать отечественных и зарубежных паразитов, огородивших его своими правилами и запретами, административным ресурсом и налоговым террором.