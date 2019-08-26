Как избавиться от черного пиара в сети

Еще десять лет назад жертвами публикаций в «желтой прессе» становились исключительно звезды эстрады и политики. Но времена меняются. И попасть под прессинг интернет-буллинга могут и простые граждане, и предприниматели. Разрушить бизнес путем нескольких порочащих публикаций не удасться, но подмочить репутацию вполне. Люди склоны верить тому, что прочитали во Всемирной сети.

И даже после публикации опровержений живут по принципу: «Ложечки нашлись, но осадочек остался». Об этом знают пиарщики и маркетологи. И используют для рекламных трюков. В последние годы эти трюки стали применять и против медийных лиц, которые неожиданно могут прочитать гадости о своей личной жизни, детях, родителях. Цель распространителей, заказчиков и авторов чернухи одна – выбить из колеи, опорочить честное имя. С этим явлением борется директор компании «Второй паспорт» Юрий Моша.

Интернет-рэкетиры в действии

История началась в 2010 году. Тогда бизнесмен Юрий Моша эмигрировал в США и решил открыть новое дело. Идея лежала на поверхности. Иммигранты остро нуждались в агентах, которые будут вести их «за руку» при переезде, и оставят только после полной адаптации.

Агентств, которые занимались помощью мигрантам было много. Одни занимались визами, другие помогали трудоустроиться, найти жилье, легализоваться. Третьи занимались исключительно страховками. Но таких, которые предоставляли услуги в комплексе на тот момент не существовало. Поставив целью создать проект «иммиграция под ключ» Юрий Моша в рекордно короткие сроки добился успеха.

Через несколько лет, его компания «Второй паспорт» выросла до международного агентства. И сейчас предоставляет услуги в более 70 странах. Завистников оказалось немало.

В одно непрекрасное утро Моша обнаружил, что поисковые сервисы на запрос о нем, или его компании выдают исключительно материалы оскорбительного характера, порочащие его честь и деловую репутацию. Фейковые отзывы, сфотошопленные картинки, где Юрий был в наручниках, грязь о нем и его близких.

Клевета и ложь расползалась по сети. Но это было только начало. Через некоторое время на почту пришло требование перечислить 20000 долларов, иначе акция по распространению чернухи будет продолжена. И даже увеличена в два раза, силами сайтов-однодневок и ботов. В случае быстрого выполнения своих требований шантажисты обещали все лживые материалы убрать.

Но Юрий Моша не стал идти на компромисс с рэкетирами, а обратился к поисковым сервисам Гугл и Яндекс, с тем, чтобы они прекратили индексацию фейковых материалов. Гугл согласился с просьбой предпринимателя. А дело с Яндексом перешло в разряд судебных разбирательств. В США и России, где рассматривали иски Юрия Моши, это создало прецедент, когда предприниматель отстаивал свою честь и достоинство в правовом поле, и апеллировал к крупнейшему сервису. Судебные иски были поданы и по отношению к тем сайтам, которые разместили информацию, направленную на дискредитацию предпринимателя.

И здесь выяснилось, что рынок черного пиара устроен так, что информацию полностью удалить нельзя. Как только она уходит с одних источников, тут же становится релевантной на других сайтах-однодневках. А у фильтров сервисов нет возможности удалять такой поток информации.

Да и разозленные мошенники, не получив куш, продолжали распространять клевету в сети. Но, сдаваться Юрий Моша не собирается. Наоборот, в его планах обратить внимание нескольких стран на то, что механизм так называемого «закона забвения» несовершенен. И нужны усилия как правоохранителей, так представителей поисковых сервисов, с тем, чтобы не давать шансов нечестным конкурентам распространять черный пиар.

Правила информационной гигиены

Манипуляции общественным мнением в сети интернет продолжаются. Яркие заголовки, и картинки, предлагаю читателям «свежие утки», которые на деле оказываются ни чем иным – как черным пиаром. Распознать такие материалы просто: они эмоциональны, но в них нет четких данных, ссылок на проверенные источники. Только слухи, да намеки.

Заголовки часто не соответствуют содержанию. Кликнув один раз на такую развесистую клюкву, пользователь рискует не только стать жертвой манипуляций, но и прихватить пару вирусов.

Если новость или информация соответствует реальности, то она обязательно появится в лентах поисковиков. Если же внимание к ней привлекает баннерная реклама, яркие картинки, то стоит быть осторожным. Доверять можно только информации полученной из нескольких уважаемых источников.

Кто-то подумает – чепуха, ну какая может быть информационная гигиена? Стоит провести параллели с здоровьем организма. В Средние века, когда большинство людей мылись всего пару раз в год и болезни распространялись с космической скоростью, унося миллионы жизней.

Если сейчас пренебрегать гигиеной информационной, то в будущем можем столкнуться с проблемой посерьезней. Миллионами разложенных умов, разрушенных судеб. И предупредить эту эпидемию – наша общая задача.