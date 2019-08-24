Как избавиться от боли при онкологии

Онкологические заболевания развиваются постепенно. Опухоль может быть локализована в любом органе человека и на каждом этапе сопровождаться различными мучительными симптомами: боль, кашель, одышка.

Паллиативная помощь в этом случае особенно необходима, поскольку направлена на улучшение качества жизни пациентов и их семей. Она может понадобиться человеку на любой стадии болезни. На ранней стадии — как дополнение к основному лечению. Если она не дает результата, а рак прогрессирует, то паллиативная медицина становится основной.

Боль — один из ведущих симптомов в онкологии, который указывает на рост опухоли. Часто она бывает интенсивной и мучительной. Адекватное обезболивание — важный этап оказания помощи пациенту. Начав лечение на ранней стадии и используя правильное обезболивание, можно существенно уменьшить боли или даже полностью избавить от них человека.

Чтобы обезболивание было максимально эффективным, важно соблюдать три правила.

Боль нельзя терпеть. Если не лечить ее сразу, она будет только усиливаться.

Не стоит бояться зависимости от обезболивающих препаратов. Такой проблемы не возникнет, если принимать лекарства в соответствии с рекомендациями врача.

Большую часть проблем с болью можно решить с помощью поэтапного подхода к ее лечению.

Первым шагом в лечении боли является ее оценка. Врач может попросить пациента дать оценку своих ощущений по шкале от 0 до 10, где 0 — слабая, а 10 — самая сильная из возможных болей.

Исходя из оценки, специалист выяснит признаки боли, ориентируясь на классификацию болевых ощущений. Так, по концентрации различают слабые, средние и сильные боли. По субъективной оценке они могут быть жгучими, сверлящими, пульсирующими или колющими. По продолжительности — острые и хронические.

Следующий шаг — разработка алгоритма лечения боли и ее контроля. Доктор выбирает метод обезболивания исходя из эффективности препаратов, удобства их приема для пациента и влияния на качество его жизни. Чтобы купировать боль, врач может назначить прием анальгетиков.

В индивидуальном порядке он устанавливает время их приема, дозировку и схему, по которой нужно принимать препараты, например, может быть установлен прием по часам. Таким образом, если пациент соблюдает назначенную схему, то он принимает лекарства тогда, когда действие предыдущей дозы еще не закончилось и, следовательно, не ощущает боль между приемами.

Помимо анальгетиков доктор может рекомендовать прием других лекарств в соответствии с «обезболивающей лестницей». Это распространенная схема купирования боли, рекомендованная ВОЗ. Согласно ей, по мере ухудшения состояния пациента лекарства меняют на более сильные.

На первой ступени лечения при слабой и средней интенсивности боли назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВП). Нужно понимать, что они имеют свой “порог” в борьбе с недугом. Если увеличивать дозу препарата, то добиться облегчения боли не получится. В этом случае следует переходить на прием слабых опиоидов — препаратов с коротким действием.

Их применяют обычно вместе с ненаркотическими анальгетиками. Это вторая ступень, которую рекомендуют при умеренных болях. На третьей ступени применяются сильные опиаты, наркотические анальгетики. Они назначаются при интенсивной боли. Параллельно с основными анальгетиками часто выписываются вспомогательные препараты, например, антидепрессанты или противосудорожные.

Часто больные знают только эти методы обезболивания. Однако современные протоколы лечения включают в себя и другие способы.

Обезболивающие пластыри

Пластырь можно приклеить на кожу в любом удобном месте. Он пропитан лекарственным препаратом, который высвобождается и поступает в организм через кожу постепенно и в необходимой дозе. Его действие начинается через 12 часов после наложения и сохраняется до трех дней. Когда пластырь больше не нужен, его удаляют, и концентрация препарата в крови уменьшается. Дозировку подбирают индивидуально. Достоинство этого способа — меньшее влияние на печень и комфортное использование для пациента. Чаще всего пластырь назначают при интенсивной боли.

Согласно исследованию, которое провел Институт образования и исследований в области боли и паллиативной помощи, пластыри облегчают болевой синдром и не сопровождаются побочными эффектами. У 81% участников наблюдалось умеренное или полное купирование боли. Лишь один пациент прекратил лечение через четыре дня из-за отсутствия облегчения, остальные использовали пластыри в среднем на протяжении шести недель, ощущая постоянный анальгезирующий эффект.

Нейролизис

Этот метод заключается во введении этилового спирта, фенола или других веществ, разрушающих нервные структуры, которые участвуют в восприятии боли. Процедура назначается при хронической боли, когда пациенту необходимо постоянное “отключение” нервов. Преимущество нейролизиса в том, что пациент может жить без боли несколько месяцев.

Как долго продлится эффект, напрямую зависит от скорости роста опухоли. Для сравнения: чтобы достичь того же эффекта, анальгетики пришлось бы вводить по несколько раз в день.

Фасциальные блокады и блокады нервов и сплетений

Анальгезирующий препарат вводится около нерва, воздействие на который вызывает боль, таким образом устраняется его чувствительность. Процедура выполняется под контролем УЗИ. Это дает возможность избежать осложнений.

Препарат попадает в нужный участок, не затрагивая и не повреждая нервных структур. В экстренных ситуациях процедура позволяет избавиться от острой боли. Если повторить ее неоднократно, эффект сохранится на несколько месяцев.

Радиочастотная абляция

Радиочастотная абляция является минимально инвазивной процедурой, которая основана на использовании электричества и тепла для уничтожения раковых клеток.

Через кожу к раковой опухоли подводят электрод, который представляет собой тонкую иглу. Он проводит ток, чем заставляет окружающие ткани сильно нагреваться и убивает близлежащие злокачественные клетки.

Нейрохирургические вмешательства

Хирург рассекает корешки нервов, которые служат проводящими путями боли, на уровне спинного мозга или черепа. Это не вызывает нарушения двигательной функции, но “отрезает” путь болевого сигнала к мозгу.

Анальгезия, контролируемая пациентом

Схема обезболивания, при которой пациент сам регулирует получение обезболивающего. Метод абсолютно безопасен. Естественно, доступ к этому виду обезболивания возможно получить только после тщательного инструктажа.

Препарат может подаваться через катетер или через порт-систему — устройство, которое имплантируют под кожу, оно предназначено для безопасных частых манипуляций с проведением инфузий.

Лучевая терапия

Существует как самостоятельный метод лечения онкологических заболеваний. В случае паллиативной помощи терапия выступает как вспомогательный инструмент и может использоваться параллельно с основным лечением.

Суть лучевой терапии в том, что высокоэнергетические волны воздействуют на раковые клетки. Их ДНК повреждается и клетки отмирают, а опухоль сокращается, освобождая нервы. Боль проходит.

***

Сегодня в арсенале врачей много инструментов, чтобы помочь пациенту с разными видами болей. При правильном подборе лечения на любой стадии развития рака пациент может сохранить приемлемое качество жизни без ограничений и страданий.

Вадим Сергеевич Соловьев, врач анестезиолог-реаниматолог, «Европейская клиника»