Новости – Люди
Люди
Из «Яндекса» начали увольняться сотрудники из-за сокрытия информации про Украину
2 марта, 2022 18:25
1 мин
1 мин
facebook/samsonovatonia
Из компании «Яндекс» уволилась основатель проекта The Question и бывший руководитель «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова. Решение об увольнении она приняла из-за политики компании по поводу происходящего в Украине.
Самсонова отметила, что на главной странице «Яндекса» не отображается информация о том, что «Российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей».
В связи с этим она просит уволить её по собственному желанию.
«Действия компании [«Яндекс»] я считаю преступлением и соучастием в войне и убийствах», — написала Самсонова на своей странице в Facebook.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости