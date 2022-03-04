Из России исчезли почти все телефонные мошенники
В России резко уменьшилось количество мошенничеств по телефону
Число обманных звонков от лица «служб банковской безопасности» или «сотрудников портала государственных услуг» оказывается обратно пропорционально напряженности ситуации на Украине. Эксперты отмечают, к примеру, что за минувший день в ГУ МВД России по Москве с жалобами на действия телефонных аферистов поступило менее десятка. Это в разы меньше, чем в январе-декабре.- информирует BAZA.
В то же время, некоторые мошенники разработали новую схему обмана. Он предлагают своим жертвам перевести деньги на «безопасный счет» в связи с угрозой отключения SWIFT. Отключение ряда российских банков от международной платежной системы практически никак не коснется рядовых граждан, - напоминает один авторитетный финансовый портал. Затруднения могут возникнуть лишь в случае попытки перевода валюты из России за рубеж.