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Крупнейший перевозчик российской сети железных дорог «РЖД» заявил о запуске скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Минском. Когда именно можно будет отправиться в Беларусь на поезде пока неизвестно.

«С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов «Ласточка» Москва – Минск в пятивагонном исполнении. Запуск «Ласточек» станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь», – говорится в сообщении компании.

Также отмечено, что после открытия границ россияне смогут добираться в комфортабельных вагонах в 11 стран Европы и Азии по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии. В их числе Германия, Франция, Польша, Австрия, Чехия, Италия, Финляндия, Чехия, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и Беларусь.

Ранее сообщалось, что РЖД займется строительством железной дороги от станции «Нижний Бестях» в Якутии до Магадана.