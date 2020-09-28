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Общество
Из адвокатов в обвиняемые: Эльмана Пашаева могут обвинить в мошенничестве
28 сентября, 2020 08:16
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фото: Youtube Телеканал 360
Семья Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, по-прежнему не согласна с суровым приговором. Родственники актера планируют подать заявление в правоохранительные органы, чтобы бывшего адвоката Эльмана Пашаева проверили на совершение мошенничества.
Близкие Ефремова намерены получить у юристов правовую оценку поведения Пашаева в ходе процесса, чтобы принять окончательное решение по поводу подачи заявления.
Также родные актера намерены разобраться, как в СМИ попала съёмка скрытой камерой разговора Пашаева с Ефремовым, сообщает телеканал 360.
Ранее Ефремов рассказал, как адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет. Он признался, что защитник «обещал одно, а получилось другое».
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