22 июня 1941. Уходили мальчишки на фронт...
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Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Памятная акция у Белорусского вокзала. Фоторепортаж

Около тысячи жителей Москвы приняли участие в общественно-патриотической акции «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года», приуроченной к Дню памяти и скорби.

Акция проходит не в первый раз. Ведь именно от Белорусского вокзала 77 лет назад на фронт отправились первые эшелоны с солдатами. В память о тех событиях фасад вокзала украшает мемориальная доска.

Гостями акции стали почетные граждане города Москвы Иван Слухай и Владимир Долгих, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны военной службы, ветераны труда, учащиеся московских школ и кадетских корпусов, а также активисты поисковых объединений столицы.

Почётный караул возложил к памятной доске цветы, а ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова исполнил песню «Священная война».

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